انتقد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي ازدواجية المعايير لدى الولايات المتحدة، معتبرًا أن واشنطن تتبنى مواقف متناقضة في تعاملها مع الصراع في المنطقة.

وأوضح عراقجي خلال تدوينة له على موقع "إكس" تويتر سابقًا، أن الولايات المتحدة تدعم السياسات الإسرائيلية، بما في ذلك الحصار المفروض على قطاع غزة تحت مبررات أمنية، في حين تدين ما تصفه طهران بحقها في الدفاع عن نفسها، خاصة فيما يتعلق بالتطورات في مضيق هرمز.

وأضاف أن هذا النهج يعكس، قبولًا بالممارسات الإسرائيلية مقابل إدانة أي تحركات إيرانية، مشددًا على أن القانون الدولي لا ينبغي أن يُستخدم بشكل انتقائي أو وفق اعتبارات سياسية.

واتهم عراقجي الولايات المتحدة وإسرائيل بالوقوف وراء "الحرب المفروضة" على بلاده، معتبرًا أن تجاهل هذه الوقائع يقوض مصداقية النظام الدولي.

وشنت الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل هجومًا على إيران بضربات جوية واسعة النطاق في الـ28 من فبراير الماضي.

واستهدفت الضربات الافتتاحية عدّة مواقع خصوصاً في طهران، حيث سُمعت انفجارات ضخمة وتصاعد دخان من مناطق تضم القصر الرئاسي ومقار أمنية، كما طالت الانفجارات مدنًا أخرى.

وردّت إيران على الضربات الجوية الأمريكية- الإسرائيلية بإطلاق مئات الصواريخ والطائرات المسيّرة باتجاه جيرانها العرب، مستهدفة قواعد عسكرية أمريكية على أراضيهم، إلى جانب بنى تحتية مدنية ومنشآت للطاقة.