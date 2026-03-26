قالت الشرطة في التشيك يوم الثلاثاء الماضي، إن ثلاثة مشتبه بهم تم اعتقالهم بعد أن دمر حريق مخزن شركة تزود أوكرانيا بالطائرات المسيّرة المستقلة.

وأضافت الشرطة، أن الحريق يُحقق فيه على أنه يُشتبه بكونه متعمدًا ومرتبطًا بالإرهاب. وتم اعتقال اثنين من المشتبه بهم داخل الأراضي التشيكية، بينما تم توقيف الثالث في سلوفاكيا المجاورة، وتبحث السلطات التشيكية الآن عن تسليمه.



ويواجه المتهمون تهم الهجوم الإرهابي والمشاركة في جماعة إرهابية. وأوضحت الشرطة أن المشتبه بهم يحملون الجنسية التشيكية والأمريكية، دون تقديم تفاصيل إضافية.



وقالت الشرطة: "نواصل العمل بشكل مكثف للقبض على المشتبه بهم المتبقين، أيضًا بالتعاون مع شركاء أجانب"، ووقع الحريق في منطقة صناعية بمدينة باردوبيس، على بعد حوالي 100 كيلومتر شرق براغ، ودمر المبنى المخزن دون تسجيل إصابات، وفقًا للشرطة.

استخدام مدني وعسكري

وأكدت شركة LPP Holding وقوع الحريق في أحد مبانيها وقالت إنها تتعاون مع التحقيق. وتطور الشركة منتجات للاستخدام المدني والعسكري، بما في ذلك تقنيات الطائرات المسيّرة المستقلة التي يستخدمها الجيش الأوكراني في مواجهة الغزو الروسي.

وقال وزير الداخلية لوبومير متنار، إن الحادث قد يكون مرتبطًا بهجوم إرهابي، وأن الجانب التشيكي يشارك تفاصيل التحقيق مع شركائه الأجانب. وقال كبير رجال الشرطة مارتن فوندراشيك إن الشرطة تفترض أن الحريق متعمد. وقد أطفأ رجال الإطفاء النيران، وأكدت الشرطة عدم وجود أي خطر على العامة.

التعاون مع شركة إسرائيلية



وكانت LPP Holding قد أعلنت سابقًا أنها تخطط لفتح مركز في باردوبيس لتطوير وإنتاج الطائرات المسيّرة وتدريب الكوادر بالتعاون مع شركة Elbit Systems الإسرائيلية المتخصصة في التكنولوجيا العسكرية، إلا أن المشروع المشترك لم يُنجز بعد الهجوم.



ومنذ ذلك الحين، عززت شركات تصنيع الأسلحة في البلاد إجراءات الأمن. وأوضحت الشركة أن المبنى الذي تعرض للهجوم لم يكن يُنتج أسلحة فيه.



وعلى عكس الحكومة السابقة الموالية للغرب، رفضت الحكومة التشيكية الجديدة بقيادة الملياردير الشعبوي أندريه بابيش أي مساعدات مالية لأوكرانيا وضمانات لقروض الاتحاد الأوروبي لمواجهة روسيا. وتأتي التشيك ضمن صفوف فيكتور أوربان في المجر و روبرت فيكو في سلوفاكيا، الذين قادوا معارضة دعم الاتحاد الأوروبي لأوكرانيا. ومع ذلك، يظل الدعم الشعبي لأوكرانيا مرتفعًا.