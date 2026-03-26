أعلنت وزارة الدفاع العراقية اليوم الخميس إسقاط طائرة مسيرة مجهولة في أحد قواطع الجيش بمحافظة كركوك 250 كم شمالي بغداد.

وذكرت الوزارة، في بيان صحفي، أن "القوات العراقية رصدت اليوم طائرة مسيرة مجهولة تحلق على مستوى منخفض ضمن قاطع مسؤولية الفوج الثالث اللواء الرابع والأربعين، الفرقة المشاة الحادية عشرة، قيادة عمليات كركوك وتعاملت معها بشكل مهني وسريع وتم إسقاط الطائرة في قرية الفاخرة دون تسجيل أية خسائر".

وجددت الوزارة " جاهزيتها العالية ويقظتها المستمرة في التصدي لأي تهديد يستهدف أمن مناطق المسؤولية وأن مثل هذه المحاولات لن تؤثر على أداء الواجب، وسيتم التعامل معها بحزم وقوة".

وفيما سبق أفاد مصدر أمني في محافظة صلاح الدين، اليوم الخميس، بأن قصفاً جوياً استهدف أحد مقرات الحشد الشعبي شرق المحافظة.

وقال المصدر إن القصف الجوي، الذي يعتقد أنه أمريكي، استهدف مقراً للحشد في قضاء أمرلي، على بعد نحو 100 كيلومتر شرقي صلاح الدين. وأضاف أن حجم الخسائر والأضرار لم يعرف بعد.

فيما لم يصدر تعليق رسمي حتى الآن.وشنت الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل هجومًا على إيران بضربات جوية واسعة النطاق في الـ28 من فبراير الماضي. واستهدفت الضربات الافتتاحية عدّة مواقع خصوصاً في طهران، حيث سُمعت انفجارات ضخمة وتصاعد دخان من مناطق تضم القصر الرئاسي ومقار أمنية، كما طالت الانفجارات مدنًا أخرى.

وردّت إيران على الضربات الجوية الأمريكية- الإسرائيلية بإطلاق مئات الصواريخ والطائرات المسيّرة باتجاه جيرانها العرب، مستهدفة قواعد عسكرية أمريكية على أراضيهم، إلى جانب بنى تحتية مدنية ومنشآت للطاقة.