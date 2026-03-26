اعتمد مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، القرارات والتوصيات الصادرة عن اجتماعات اللجنة الهندسية الوزارية بتاريخ 17/2/2026 بشأن زيادة أوامر الإسناد، بهدف استكمال الأعمال والاستفادة من الاستثمارات التي تم إنفاقها، وذلك فيما يتعلق بكلٍ من:

- 24 مشروعاً، لوزارات الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والنقل، والصناعة، ومنها: رفع كفاءة طريق نويبع ـ النقب "وادي وتير" بإجمالي طول 6800 كم، وتطوير ورفع كفاءة طريق ادفو ـ مرسى علم بطول 15 كم، وتطوير وصيانة كوبري محور المريوطية، وتنفيذ محطة معالجة الصرف الصناعي بمدينة السادات بطاقة 100 ألف م3/يوم، وتنفيذ محطة كلابشة بالخط الثاني للقطار الكهربائي السريع، إلى جانب استكمال أعمال المرافق في عددٍ من المشروعات.

- 35 مشروعاً، لوزارات الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والنقل، والتعليم العالي والبحث العلمي، ومحافظة دمياط؛ ومنها: تنفيذ المرحلة الثانية لتوسعات محطة معالجة مياه الصرف الصحي لغرب مدينة 6 أكتوبر بطاقة 150 ألف م3/يوم، وتنفيذ المرحلة الثالثة لتوسعات محطة معالجة مياه الصرف الصحي بالعامرية بالإسكندرية بطاقة 100 ألف م3/يوم، وتطوير محطة معالجة الصرف الصحي (القطامية ـ العين السخنة) سعة 20 ألف م3/يوم لتصبح بطاقة إنتاجية 100 ألف م3/يوم، واستكمال مد خدمة الصرف الصحي للمناطق المحرومة بمحافظة السويس، إلى جانب تنفيذ أعمال تطوير مباني المعهد القومي للأورام، وإنشاء مستشفى جامعي ومستشفى طلابي بمدينة دمياط الجديدة، فضلاً عن تنفيذ واستكمال عدد من مشروعات البنى الأساسية.

- 3 مشروعات، لوزارتي التعليم العالي والبحث العلمي، والصحة والسكان؛ وهي:

تنفيذ مبنى مُجمع المعامل المركزية بجامعة السويس، وتطوير مستشفى جرجا بمحافظة سوهاج، وتطوير مستشفى جهينة المركزي بمحافظة سوهاج.

كما اعتمد مجلس الوزراء المحضر الثاني لاجتماع اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار بجلستها رقم 118 المنعقدة بتاريخ 29/12/2025 وذلك بعدد موضوعٍ واحد.

واستعرض المجلس القوائم المالية للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، نصف السنوية، عن الفترة من 1 يوليو 2025 حتى 31 ديسمبر 2025، وتقرير استثمارات ومؤشرات الأداء للهيئة عن الفترة ذاتها.

وكان المجلس قد وافق على صرف المتبقي من مُستحقات 6 شركات أسمنت (نقدًا)، والتي لديها رصيد مستحق، وذلك عن الملفات التي انتهى صندوق تنمية الصادرات من دراستها، عقب استكمال الفحص الضريبي لها حتى نهاية عام 2024.