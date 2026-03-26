هل الطين ينجّس الملابس ويجب غسلها قبل الصلاة؟.. الشيخ أحمد خليل يجيب

كتب : محمد قادوس

01:06 م 26/03/2026 تعديل في 01:19 م

الشيخ أحمد خليل، من علماء الأزهر الشريف

أجاب الشيخ أحمد خليل، من علماء الأزهر الشريف، عن سؤال مصراوي: "هل الطين ينجس الملابس ويجب غسلها قبل الصلاة؟".

وأوضح أن الأصل في الأشياء هو الطهارة، مشيرًا إلى أن الطين في حد ذاته طاهر وليس نجسًا، وبالتالي لا ينجّس الملابس ولا يمنع صحة الصلاة، حتى وإن ترك أثرًا أو اتساخًا ظاهرًا على الثوب.

وأضاف أن الحكم يختلف فقط إذا ثبت أن هذا الطين مختلط بنجاسة يقينًا، كأن يكون ممزوجًا بمخلفات أو بول، ففي هذه الحالة يجب غسل الموضع المتنجس قبل أداء الصلاة، أما مجرد الشك أو الظن فلا يترتب عليه حكم النجاسة.

وأكد أن كثيرًا من الناس يخلطون بين الاتساخ والنجاسة، لافتًا إلى أن الاتساخ لا يؤثر على صحة الصلاة، بينما النجاسة هي التي يجب إزالتها، مشددًا على أهمية الفهم الصحيح لأحكام الطهارة دون وسوسة أو تشدد.

ودعا بأن يرزقنا الله جميعًا الفقه في الدين، وأن يجعلنا من المتبعين لهدي الشريعة في يسرها واعتدالها، وأن يتقبل منا صالح الأعمال.

