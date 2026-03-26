إعلام تركي: مسيرات مجهولة هاجمت ناقلة نفط لشركة ALTURA التركية في البحر الأسود

كتب : مصراوي

09:00 ص 26/03/2026

ناقلة نفط لشركة ALTURA التركية

وكالات

أعلنت قناة NTV التركية، أن مسيّرات مجهولة هاجمت ناقلة نفط مملوكة لشركة ALTURA التركية في البحر الأسود قبالة السواحل التركية، مما أدى إلى تعرضها لأضرار وطلب طاقمها الإغاثة.

قالت القناة، إن ناقلة نفط تركية محملة بـ140 ألف طن من النفط الخام قادمة من روسيا، تعرضت لهجوم بطائرة مسيّرة في البحر الأسود قرب إسطنبول وعلى بُعد 15 ميلًا بحريًا من مضيق البوسفور.

ووقع انفجار على جسر الناقلة، كما تسربت المياه إلى غرفة المحركات، وفقًا لموقع "هابر دنيزده" الإخباري البحري التركي.

ولم ترد أنباء فورية عن وقوع إصابات في صفوف الطاقم التركي البالغ عددهم 27 فردًا.

وتم إرسال خفر السواحل وسفينة الاستجابة للطوارئ الشاملة "نيني خاتون"، المُخصصة لمثل هذه الحالات، إلى موقع الحادث.

وأظهرت بيانات تتبع السفن أن الناقلة، من فئة "سويزماكس"، كانت محملة بالكامل بنحو مليون برميل من خام الأورال من نوفوروسيسك وفق وكالة "بلومبيرج".

وتخضع ناقلة النفط "ألتورا" لعقوبات من المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي، لكنها غير خاضعة لعقوبات من الولايات المتحدة، وفقا لروسيا اليوم.

