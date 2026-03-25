قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت، "إنه إذا لم تتقبّل إيران واقع اللحظة الراهنة، وإذا لم تفهم أنها هٌزمت عسكريًا ستستمر في تكبد الهزيمة، سيحرص الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على توجيه ضربة أقوى من أي وقت مضى".

وأضافت المتحدثة الأمريكية في مؤتمر صحفي اليوم الأربعاء، " أن ترامب لا يهدد عبثا، وهو على استعداد لفتح أبواب الجحيم.. على إيران ألا تخطئ في حساباتها مرة أخرى".

وأكدت المتحدثة، أن العملية العسكرية الأمريكية في إيران تهدف إلى تفكيك قاعدة الصناعة الدفاعية الإيرانية ومنع ظهور تهديدات مستقبلية للمنطقة، بما في ذلك حماية حرية تدفق الطاقة عبر مضيق هرمز.

وأشارت كارولين ليفيت، إلى أن النظام الإيراني بدأ يعاني تراجع قدرته على الدفاع عن أراضيه، وأن الولايات المتحدة قريبة من تحقيق الأهداف الجوهرية لعملية الغضب الملحمي.

وأوضحت المتحدثة باسم البيت الأبيض، أن المحادثات مع إيران لا تزال مستمرة ومثمرة، لافتة إلى أن العناصر المتبقية من النظام الإيراني لديها فرصة للتعاون مع الولايات المتحدة والتخلي عن الطموحات النووية.