حذّر مصدر عسكري إيراني، من أن طهران قد تفتح جبهات استراتيجية إضافية، بما في ذلك منطقة مضيق "باب المندب"، إذا أقدمت الولايات المتحدة وإسرائيل على أي تحركات عسكرية ضد الجزر الإيرانية أو حاولت الضغط عبر عمليات بحرية.

"مفاجأة" في الممرات الدولية

نقلت وكالة "تسنيم" الدولية للأنباء، المقربة من الحرس الثوري، عن المصدر قوله اليوم الأربعاء: "إذا حاول العدو القيام بأي عمل بري على الجزر الإيرانية أو أي جزء من أراضينا، أو حاول فرض تكاليف على إيران عبر تحركات بحرية في الخليج أو بحر عمان، فسنفتح جبهات أخرى كـ "مفاجأة".

تحذير من "مضيق جديد"

أشار المصدر العسكري بشكل محدد إلى مضيق "باب المندب" الذي يربط البحر الأحمر بخليج عدن والمحيط الهندي ويُعد شريانا حيويا للتجارة العالمية والنفط، مؤكدا أن إيران لديها "القدرة والعزيمة" لخلق تهديد حقيقي في تلك المنطقة إذا تصاعدت التوترات.

ووجّه المصدر رسالة مباشرة لواشنطن قائلا: "إذا كان الأمريكيون يعتزمون القيام بتصرفات متهورة فيما يتعلق بمضيق هرمز، فعليهم الحذر من إضافة مضيق آخر إلى قائمة تحدياتهم".

خطر على التجارة العالمية

تتزامن هذه التهديدات مع وقت حساس، حيث يمر عبر هذه الممرات المائية ما يقرب من 12% من إجمالي تجارة النفط المنقولة بحرا في العالم، بالإضافة إلى كميات ضخمة من الغاز الطبيعي، مما يجعل أي تصعيد في "باب المندب" تهديدا مباشرا لأمن الطاقة العالمي.

تأتي هذه التطورات وسط "عاصفة عسكرية" أمريكية إسرائيلية استهدفت مواقع طهران النووية والاستراتيجية، حيث تتزامن الحملة المكثفة مع تسلّم مجتبى خامنئي مهام "المرشد الأعلى" خلفا لوالده الراحل، إذ يهدف هذا التصعيد الميداني والدولي لتقويض قدرات إيران العسكرية وتغيير موازين القوى في المنطقة.