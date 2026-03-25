سقوط جزء من سور مترو الخط التاني وتوقف الحركة بمحطتين

كتب : محمد نصار

08:49 م 25/03/2026

الخط الثاني لمترو الأنفاق

أعلنت الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق، عن حدوث عطل مفاجئ بين محطتي ساقية مكي والمنيب بالخط الثاني مساء اليوم الأربعاء، نتيجة سقوط جزء من السور الحديدي للمترو بسبب سوء الأحوال الجوية والرياح الشديدة والطقس السيء الذي تشهده البلاد.

التفاصيل الكاملة لعطل الخط الثاني لمترو الأنفاق اليوم

وأوضحت "الشركة" في بيان لها أنه تم فصل التيار الكهربائي بين محطتي المنيب وساقية مكي فقط، لرفع السور الحديدى بواسطة فرق الطوارئ من على الخط وذلك حفاظًا على سلامة الركاب، مما أدى إلى تشغيل حركة القطارات بالخط الثاني من محطة شبرا الخيمة حتى محطة أم المصريين فقط، والعودة من نفس المحطة.

موعد عودة الخدمة بالخط الثاني لمترو الأنفاق

وشددت الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق، على أنه جاري العمل على إعادة تشغيل الحركة بشكل طبيعي في أسرع وقت ممكن.

موجة الطقس السيئ.. الأرصاد: استمرار السحب الرعدية على هذه المناطق
