بعد وداع ليفربول.. هل يحقق محمد صلاح لقب الهداف التاريخي للبريميرليج؟

باتت حظوظ الدولي المصري محمد صلاح، لاعب ليفربول الإنجليزي، في صراع هدافي الدوري الإنجليزي عبر التاريخ، ضئيلة بعد إعلان رحيله عن ليفربول.

محمد صلاح يرحل عن ليفربول

قال صلاح في مقطع فيديو نشره عبر حسابه الرسمي بموقع التغريدات "إكس": "مرحبًا بالجميع. للأسف، لقد حان هذا اليوم، هذه هي أصعب لحظة في وداعي، سأغادر ليفربول في نهاية هذا الموسم، أود أن أبدأ بالقول إنني لم أتخيل يومًا مدى عمق ارتباطي بهذا النادي، بهذه المدينة، وبهؤلاء الناس، وكيف أصبحوا جزءًا من حياتي".

وأضاف: "ليفربول ليس مجرد نادٍ لكرة القدم. إنه شغف. إنه تاريخ. إنه روح. لا أستطيع أن أصف بالكلمات لأي شخص ليس جزءًا من هذا النادي معنى ذلك. احتفلنا بالانتصارات، وحققنا أهم البطولات، وقاتلنا معًا خلال أصعب الأوقات في حياتنا. أود أن أشكر كل من كان جزءًا من هذا النادي طوال فترة وجودي هنا، خاصة زملائي اللاعبين، السابقين والحاليين، وكذلك الجماهير. لا أملك كلمات كافية".

واختتم: "الدعم الذي قدمتموه لي في أفضل فترات مسيرتي، ووقوفكم بجانبي في أصعب الأوقات، هو شيء لن أنساه أبدًا، وسيبقى معي دائمًا. الرحيل ليس سهلًا أبدًا. لقد منحتموني أفضل فترات حياتي. سأظل دائمًا واحدًا منكم. سيبقى هذا النادي دائمًا بيتي، لي ولعائلتي. شكرًا لكم على كل شيء. وبفضلكم جميعًا، لن أسير وحدي أبدًا".

ترتيب محمد صلاح في الهدافين التاريخيين للدوري الإنجليزي

يحتل صلاح المركز الرابع في ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي عبر التاريخ، برصيد 191 هدفا، يسبقه كل من:

1- آلان شيرر - ‏260 هدفًا

2- هاري كين - 213 هدفًا

3- واين روني - 208 أهداف

ويفصل محمد صلاح 17 هدفا عن معادلة رقم واين روني واحتلال المركز الثالث، وتتبقى 7 جولات فقط على نهاية الموسم الحالي من الدوري الإنجليزي، أي أن المصري لم يتبقى له سوى هذه المباريات لتسجيل الأهداف المتبقية.

ويمكن لمحمد صلاح مواصلة تحقيقه للأرقام القياسية في الدوري الإنجليزي، في حالة انتقاله لأحد أندية الدوري الإنجليزي، إلا أن هذا الأمر لم يحسم حتى الآن، في ظل وجود اهتمام سعودي تركي باللاعب.

