أعلن الجيش الإسرائيلي استهداف موقعين لتطوير صواريخ كروز بحرية في طهران، مؤكدًا أن الضربات ألحقت أضرارًا واسعة بالبنية التحتية العسكرية المرتبطة بالإنتاج الصاروخي.

وكالات

أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، عبر حسابه على منصة إكس، أن الجيش الإسرائيلي هاجم "موقعين مركزيين لإنتاج صواريخ كروز بحرية في طهران"، موضحاً أن الهجوم جاء "بتوجيه من هيئة الاستخبارات العسكرية خلال الأيام الأخيرة".

وأشار أدرعي إلى أن "المواقع التي استُهدفت كانت تعمل تحت قيادة وزارة الدفاع الإيرانية، واستخدمها النظام لتطوير وإنتاج صواريخ كروز بحرية بعيدة المدى تتيح تدميرأهداف بحرية وبرية بشكل سريع".

#عاجل❌ في قلب طهران: جيش الدفاع هاجم موقعين لإنتاج صواريخ كروز بحرية



❌هاجم سلاح الجو، بتوجيه من هيئة الاستخبارات العسكرية خلال الأيام الأخيرة موقعين مركزيين لإنتاج صواريخ كروز بحرية في طهران.



⭕️المواقع التي تم استهدافها كانت تعمل تحت قيادة وزارة الدفاع الإيرانية واستخدمها… pic.twitter.com/uwz0SNpKym — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) March 25, 2026

وأضاف أن "الضربات النوعية ألحقت أضراراً واسعة بمنظومة صواريخ الكروز، وتشكل طبقة إضافية في تعميق الضربة الموجهة إلى البنى التحتية العسكرية الإنتاجية التابعة للنظام الإيراني".