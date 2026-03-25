إسرائيل تعلن استهداف مواقع لتطوير صواريخ كروز بحرية في طهران

كتب : أسماء البتاكوشي

12:33 م 25/03/2026

حرب ايران

أعلن الجيش الإسرائيلي استهداف موقعين لتطوير صواريخ كروز بحرية في طهران، مؤكدًا أن الضربات ألحقت أضرارًا واسعة بالبنية التحتية العسكرية المرتبطة بالإنتاج الصاروخي.
أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، عبر حسابه على منصة إكس، أن الجيش الإسرائيلي هاجم "موقعين مركزيين لإنتاج صواريخ كروز بحرية في طهران"، موضحاً أن الهجوم جاء "بتوجيه من هيئة الاستخبارات العسكرية خلال الأيام الأخيرة".

وأشار أدرعي إلى أن "المواقع التي استُهدفت كانت تعمل تحت قيادة وزارة الدفاع الإيرانية، واستخدمها النظام لتطوير وإنتاج صواريخ كروز بحرية بعيدة المدى تتيح تدميرأهداف بحرية وبرية بشكل سريع".

وأضاف أن "الضربات النوعية ألحقت أضراراً واسعة بمنظومة صواريخ الكروز، وتشكل طبقة إضافية في تعميق الضربة الموجهة إلى البنى التحتية العسكرية الإنتاجية التابعة للنظام الإيراني".

إسرائيل صواريخ كروز طهران إيران وأمريكا

الطقس السيئ.. أمطار تضرب بورسعيد مع رفع حالة الطوارئ (فيديو وصور)

بمقشة وابتسامة.. بطولة عامل نظافة تحت الأمطار بكفر الشيخ: "ربنا هو السند"
زاد 160 جنيها.. سعر الذهب اليوم في مصر يواصل الارتفاع بمنتصف التعاملات
نيسان مصر تعلن انتهاء عروض التخفيضات وعودة الأسعار الرسمية لجميع سياراتها
نظام جديد لصرف أدوية أصحاب الأمراض المزمنة بالتأمين الصحي

