الحرس الثوري: عملية صاروخية واسعة دعمًا لحزب الله ضد إسرائيل



وكالات

أعلن الحرس الثوري اليوم الأربعاء، شن الموجة 80 من عملية "وعد الصادق 4"، مشيرا إلى تدمير نقاط عسكرية شمال إسرائيل ومهددا باستهداف تل أبيب وقواعد أمريكية.

قالت العلاقات العامة في الحرس الثوري الإيراني في بيان، إنه "تم تدمير النقاط الاستراتيجية والمراكز العسكرية الواقعة في المناطق الشمالية من الأراضي المحتلة الفلسطينية، في هجوم صاروخي كثيف ومتواصل من قبل القوات الجوفضائية التابعة للحرس الثوري، وذلك ضمن الموجة الثمانين من عملية "وعد الصادق 4"، وبرمزية مباركة "يا شديد القوى"، تقدمة إلى الشهيد السائق "محمد دالوند" وجميع سائقي الشاحنات، دعما وإسنادا للهجمات البطولية التي ينفذها المقاومة الإسلامية في حزب الله اللبناني والشعب المظلوم في جنوب لبنان".

وأضاف أنه في هذه العملية، تم استهداف القيادة العسكرية لجيش الكيان الصهيوني الواقعة شمال مدينة صفد، والتي تتولى مسؤولية القيادة والتنسيق للقوات في الهجوم والدفاع على الحدود الشمالية لفلسطين.

ولفت إلى أن هذه العملية هي بداية سلسلة من العمليات التي أعلنها مسبقا الحرس الثوري الإيراني ضد الكيان الصهيوني، إذ ستتعرض مواقع تمركز القوات الصهيونية في شمال فلسطين المحتلة وحزام غزة لهجمات صاروخية ومسيرة مكثفة من قبل الجمهورية الإسلامية الإيرانية دون أي اعتبارات.

وأشار إلى أنه سيتم في المراحل القادمة استهداف أهداف في قلب الأراضي المحتلة، تشمل تل أبيب، كريات شمونة، بني براك، بالإضافة إلى قواعد الجيش الأمريكي الإرهابي في علي السالم، عريفجان، الأزرق والشيخ عيسى، بواسطة أنظمة الوقود السائل والصلب والصواريخ عالية الدقة والطائرات المسيرة الانتحارية"، مؤكدا أن "هذه الموجة مستمرة"، وفقا لروسيا اليوم.