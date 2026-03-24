ترامب: جميع قادة إيران رحلوا لكننا نتحدث مع الأشخاص المناسبين

كتب : وكالات

09:32 م 24/03/2026

دونالد ترامب

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن القوات الأمريكية تحقق نجاحات مذهلة في إيران.
وأضاف ترامب، في مؤتمر صحفي بالبيت الأبيض، اليوم الثلاثاء، أن البحرية الإيرانية لم تعد موجودة وكذلك سلاح الجو ومضادات الطيران.

وأوضح ترامب، أن جميع القادة في إيران رحلوا ولم يبق أحد يمكننا أن نتحدث معه لكننا نتحدث مع الأشخاص المناسبين، قائلا: ": قضينا على القوات الجوية والبحرية في إيران ولم تعد لديها أي مضادات للطائرات ولا أجهزة رادار ولا قادة".

وأكد ترمب أن إيران لم تعد لديها سوى عدد ضئيل من الصواريخ، مضيفًا: "أن الولايات المتحدة حققت النصر في إيران وهم يريدون بشدة التوصل إلى اتفاق معنا".
وأشار الرئيس الأمريكي، إلى أنه كان بإمكان الولايات المتحدة تدمير محطات الطاقة في إيران لكننا امتنعنا عن ذلك لأننا نجري المفاوضات.

ولفت ترامب، إلى أن الإيرانيون وافقوا على عدم امتلاك السلاح النووي، مؤكدًا: "لدينا عدد من الأشخاص يعملون على المفاوضات مع إيران".
وذكر ترامب: "أن ما يحدث في إيران هو تغيير للنظام لأن القادة الحاليين هم مختلفون تماما عمن كانوا في الحكم عندما بدأت الحملة العسكرية".

دونالد ترامب إيران وأمريكا قادة إيران الحرب على إيران مفاوضات أمريكا وإيران

4 أبراج على أعتاب سماع اخبار سارة قريبا
"جائزة كبرى".. ترامب يكشف عن هدية إيرانية تُمهّد لإنهاء الحرب
غلق المحال 9 مساء| دليلك الشامل لفهم القرار.. وعلى من يطبق؟
هنا الزاهد تخطف الأنظار بإطلالة أنيقة وجريئة في أحدث ظهور لها (صور)
مد إعفاء هواتف المصريين بالخارج لـ 120 يوما.. ماذا يعنى القرار؟

