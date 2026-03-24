أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عن رضاه تجاه الدور الذي يبذله "الحلفاء الخليجيون" في خضم الحرب المستمرة مع إيران، مؤكداً أنهم "لبّوا توقعاته" بشكل كبير.

إشادة بـ "الشركاء الخليجيين"

بحسب شبكة "سي إن إن" الأمريكية، اليوم الثلاثاء، خصّ ترامب بالإشادة كلا من "السعودية، الإمارات، قطر، والكويت"، قائلا: "أعتقد أن حلفاءنا في الخليج كانوا جيدين جدا، لأكون صادقا".

"ثمن الحرب" في الخليج

سلّط الرئيس الأمريكي الضوء على حجم الضرر الذي طال دول المنطقة، مشيرا إلى أن "الإمارات تضررت بشدة"، كما أضاف بشأن الدوحة: "قطر تعرّضت لضربة سيئة للغاية، وهي قريبة جدا من قلب الأحداث".

وتعكس تصريحات ترامب حجم التحديات الأمنية التي واجهتها المدن الخليجية جراء "الصواريخ والمسيّرات الإيرانية"، وهو ما عزز المخاوف الأمنية وعُمق حالة عدم الثقة تجاه طهران.

هجوم متجدد على "الناتو"

وفي المقابل، جدد الرئيس ترامب انتقاداته اللاذعة لدول حلف شمال الأطلسي "الناتو"، واصفا إياهم بـ "المقصرين".

وكان ترامب قد هاجم حلفاء "الناتو" سابقا بوصفهم "جبناء" لعدم مساعدتهم الولايات المتحدة في تأمين "مضيق هرمز"، الذي يعد شريان الحياة الاستراتيجي لتجارة النفط العالمية، مؤكدا أن دول الخليج أثبتت التزاما أكبر بالاستقرار والنمو الاقتصادي رغم التهديدات المباشرة.

تأتي هذه التصريحات وسط "عاصفة عسكرية" أمريكية إسرائيلية استهدفت مواقع طهران النووية والاستراتيجية، حيث تتزامن الحملة المكثفة مع تسلّم مجتبى خامنئي مهام "المرشد الأعلى" خلفا لوالده الراحل، إذ يهدف هذا التصعيد الميداني والدولي لتقويض قدرات إيران العسكرية وتغيير موازين القوى في المنطقة.