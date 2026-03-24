ترامب يعلن انطلاق "مفاوضات رسمية" مع إيران.. ويؤكد: "اتفاق يلوح في الأفق"

كتب : مصطفى الشاعر

09:03 م 24/03/2026

الرئيس الامريكي دونالد ترامب

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عن انطلاق "مفاوضات رسمية" مع إيران، يقودها نائبه جي دي فانس ووزير خارجيته ماركو روبيو، معربا عن "تفاؤله" بالتوصل إلى اتفاق قريب.

فريق "ترامب" يقود المحادثات

قال ترامب للصحفيين في "المكتب البيضاوي": "نحن في خضم مفاوضات حاليا، فانس وروبيو مع عدد من المسؤولين يقودون هذه الجهود"، حسبما أفادت شبكة "سي إن إن" الأمريكية، اليوم الثلاثاء.

"شروط" واشنطن والوضع الميداني

أوضح ترامب، أن الجانب الإيراني يرغب في إبرام "صفقة"، مشيرا إلى الوضع العسكري الصعب الذي يواجهونه بقوله: "بإمكاني إخباركم أنهم يودون عقد اتفاق، فبحريتهم وقواتهم الجوية قد انتهت، واتصالاتهم دُمّرت، وهذه هي المشكلة الأكبر".

وأكد الرئيس الأمريكي أن أي اتفاق يبدأ من "شرط أساسي" وهو: "عدم امتلاك إيران سلاحا نوويا"، كاشفا أن طهران "وافقت على ألا تمتلك سلاحا نوويا أبدا".

تحول في الموقف

حول أسباب تراجعه عن رفض "وقف إطلاق النار" الذي أعلنه الجمعة الماضية، برر ترامب موقفه الجديد بقوله: "الحقيقة هي أنهم يتحدثون إلينا الآن، ويتحدثون بـ "منطق وعقلانية".

وشدد دونالد ترامب على أن الأولوية القصوى تظل منع طهران من الحصول على "القدرات النووية"، وهو ما يجري التباحث حوله حاليا خلف الأبواب المغلقة.

تأتي هذه التصريحات وسط "عاصفة عسكرية" أمريكية إسرائيلية استهدفت مواقع طهران النووية والاستراتيجية، حيث تتزامن الحملة المكثفة مع تسلّم مجتبى خامنئي مهام "المرشد الأعلى" خلفا لوالده الراحل، إذ يهدف هذا التصعيد الميداني والدولي لتقويض قدرات إيران العسكرية وتغيير موازين القوى في المنطقة.

