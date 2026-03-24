قال وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، الثلاثاء، إن الجيش الإسرائيلي يعتزم السيطرة على جنوب لبنان وصولاً إلى نهر الليطاني.

وتعد هذه المرة الأولى التي توضح فيها إسرائيل بشكل صريح نيتها الاستيلاء على مساحات واسعة تمثل نحو عُشر أراضي لبنان.

وحذر كاتس سابقاً الحكومة اللبنانية من احتلال أراضٍ إذا لم تقم بنزع سلاح حزب الله، الجماعة المسلحة المدعومة من إيران، والتي جرّت لبنان إلى المواجهة مع إسرائيل بعد إطلاق النار على أهداف إسرائيلية في 2 مارس.

وأضاف كاتس، خلال اجتماع مع رئيس الأركان العسكرية، أن الجيش "سيسيطر على الجسور المتبقية والمنطقة الأمنية حتى نهر الليطاني"، مشيراً إلى العمل على إنشاء "منطقة عازلة دفاعية".

ويمتد نهر الليطاني ليصل إلى البحر الأبيض المتوسط على بعد حوالي 30 كم شمال الحدود الإسرائيلية مع لبنان.