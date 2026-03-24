الحرس الثوري يكشف تفاصيل أهداف الموجة 78 من عملية "الوعد الصادق 4"



وكالات

كشف الحرس الثوري الإيراني في بيان له فجر اليوم الثلاثاء، تفاصيل أهداف الموجة 78 من عملية "الوعد الصادق 4".

جاء في البيان: "الموجة الثامنة والسبعون من عملية الوعد الصادق 4 نُفذت بدعم شعبي واسع، وبصواريخ المقاتلين الشجعان في الميدان، حيث استهدفت الليلة، وتحت وابل المطر، مواقع المعتدين الأمريكيين والصهاينة، مسجّلةً صفحة مغايرة في مسار الحرب".

أضاف: "قد نُفذت هذه العملية بالرمز المقدس "يا دليل المتحيّرين"، وهي مُهداة إلى أبناء الشعب الكرام في الشريط الشرقي للبلاد، بما يشمل خراسان الشمالية، وخراسان الرضوية، وخراسان الجنوبية، إضافةً إلى سيستان وبلوشستان".

وتابع: "شملت هذه الموجة استهداف مواقع في إيلات، وديمونا، وشمال تل أبيب، إلى جانب بعض قواعد الجيش الأمريكي في المنطقة، حيث أُصيبت تلك المناطق بدقة بواسطة منظومات "عماد" و"قدر" متعددة الرؤوس، إضافة إلى الطائرات المسيّرة الانتحارية".

وأوضح البيان، أن حرس الثورة يؤكد أنه يتعامل مع المعتدين عبر عمليات ذات تأثير مباشر، مشيرا إلى أن معظم وحدات القتال التابعة له، إلى جانب قوات التعبئة (الباسيج)، لم تدخل ساحة المواجهة بعد، وأن دخولها عند الضرورة سيجعل المعركة أكثر حدّة ويضع الأعداء أمام مصير لا مفر منه.

شدد البيان على أن تحركات العدو ومحاولاته لتعويض خسائره وتغيير مسار الحرب في الساعات القادمة مرصودة بدقة، وأن "ردا قاسيا وسريعا سيطال الآمرين والمنفذين وكل من يقف خلف أي عدوان أو جريمة، على مختلف المستويات".

تأتي هذه الهجمات في إطار التصعيد العسكري الواسع الذي بدأ في 28 فبراير، عندما شنت الولايات المتحدة وإسرائيل عملية عسكرية ضد إيران.

فيما يواصل الحرس الثوري الإيراني إطلاق الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة مستهدفا عدة مواقع في إسرائيل والمصالح والقواعد الأمريكية في الخليج، وفقا لروسيا اليوم.