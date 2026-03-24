زيلينسكي: روسيا تخطط لفتح 4 محطات تحكم بالمسيرة بعيدة المدى في بيلاروسيا

كتب : محمود الطوخي

12:53 ص 24/03/2026

فولوديمير زيلينسكي

اتهم الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، روسيا بالتخطيط لافتتاح 4 محطات تحكم للطائرات المسيرة الهجومية بعيدة المدى بعيدة المدى في بيلاروسيا.

تحذير زيلينسكي من انخراط بيلاروسيا في الحرب

وأضاف زيلينسكي، الذي حذر في الأشهر الأخيرة من انخراط بيلاروسيا بشكل أكبر في حرب روسيا ضد أوكرانيا، في تعليقات على منصة "إكس" أنه أصدر تعليماته لرئيس جهاز الاستخبارات العسكرية الأوكرانية بإبلاغ شركاء كييف بهذه الخطط.

تأثير المساعدة البيلاروسية السابقة

وفي وقت لاحق من خطابه، قال زيلينسكي إنه في وقت سابق من الحرب التي استمرت 4 سنوات، أدت المساعدة البيلاروسية لفترة من الوقت إلى تكثيف الأضرار الناجمة عن الهجمات الروسية حتى اتخذت أوكرانيا إجراء ضدها.

تصريح زيلينسكي عن الخطط الروسية

وقال الرئيس الأوكراني: "لدينا الآن معلومات من استخباراتنا تفيد بأن روسيا تعتزم مواصلة استخدام أراضي بيلاروسيا والأراضي الأوكرانية المحتلة مؤقتا لبناء محطات تحكم أرضية للطائرات بدون طيار بعيدة المدى. ستكون هناك ردود فعل على هذا. وسيكون لها تأثير ملموس".

حوادث وقضايا

"رفض جلوسه أمام بيته".. اعترافات عامل متهم بإنهاء حياة مسن بالدويقة
أخبار السيارات

زيادات تصل إلى 100 ألف على أسعار سيارات MG الجديدة بمصر
حوادث وقضايا

فيديو رعب بالفيوم.."سكران" يروع المارة بالسلاح والشرطة تتحرك
شئون عربية و دولية

في أقل من ساعة.. موجة ثانية من الصواريخ الإيرانية باتجاه إسرائيل
أخبار

توفي أبي وعليه أيام من رمضان هل أصومها عنه؟.. عالم أزهري يوضح

