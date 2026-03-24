اتهم الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، روسيا بالتخطيط لافتتاح 4 محطات تحكم للطائرات المسيرة الهجومية بعيدة المدى بعيدة المدى في بيلاروسيا.

تحذير زيلينسكي من انخراط بيلاروسيا في الحرب

وأضاف زيلينسكي، الذي حذر في الأشهر الأخيرة من انخراط بيلاروسيا بشكل أكبر في حرب روسيا ضد أوكرانيا، في تعليقات على منصة "إكس" أنه أصدر تعليماته لرئيس جهاز الاستخبارات العسكرية الأوكرانية بإبلاغ شركاء كييف بهذه الخطط.

تأثير المساعدة البيلاروسية السابقة

وفي وقت لاحق من خطابه، قال زيلينسكي إنه في وقت سابق من الحرب التي استمرت 4 سنوات، أدت المساعدة البيلاروسية لفترة من الوقت إلى تكثيف الأضرار الناجمة عن الهجمات الروسية حتى اتخذت أوكرانيا إجراء ضدها.

تصريح زيلينسكي عن الخطط الروسية

وقال الرئيس الأوكراني: "لدينا الآن معلومات من استخباراتنا تفيد بأن روسيا تعتزم مواصلة استخدام أراضي بيلاروسيا والأراضي الأوكرانية المحتلة مؤقتا لبناء محطات تحكم أرضية للطائرات بدون طيار بعيدة المدى. ستكون هناك ردود فعل على هذا. وسيكون لها تأثير ملموس".