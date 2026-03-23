شن النائب السابق في البرلمان البريطاني، جورج غالاوي، هجوما عنيفا على الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، متهما إياه بـ "الكذب" بشأن وجود مفاوضات مع إيران، وسط تصاعد التوترات في الشرق الأوسط.

"كذبة" لتضليل المستثمرين

قال غالاوي، في منشور عبر منصة "إكس"، اليوم الإثنين: "لم تجرِ أي مفاوضات بين ترامب وإيران، لا مفاوضات جيدة وبناءة ولا أي نوع آخر"، مشددا على أن ما يتم ترويجه ليس سوى "كذبة" تتناقلها وسائل الإعلام بـ "سذاجة" لتضليل المستثمرين في سوق النفط عمدا.

There have been no talks between Trump and Iran, neither good productive or otherwise. This is a market manipulation lie which the press gullibly regurgitate. Investors are being deceived deliberately. It is fraud. But it won’t change the reality. The war goes on, gets worse, and… — George Galloway (@georgegalloway) March 23, 2026

عملية "احتيال" كبرى

وصف البرلماني البريطاني السابق، التصريحات الأمريكية المتناقضة بأنها تأتي في إطار عملية "احتيال" منظمة، محذّرا من أن هذا التضليل "لن يغيّر الحقيقة".

وأضاف غالاوي محذّرا من كارثة طاقة وشيكة: "الحرب مستمرة وستتفاقم، وقريبا لن يبقى نفط ولا غاز"، في إشارة إلى التصعيد العسكري الذي قد يضرب إمدادات الطاقة العالمية في مقتل.

تضارب الروايات و"فخ" الخمسة أيام

يأتي هجوم غالاوي في وقت يصر فيه ترامب على أن واشنطن قادرة على إبرام صفقة مع طهران في غضون "5 أيام أو أقل"، معلنا تأجيل ضربات عسكرية ضد محطات الطاقة الإيرانية بناءً على محادثات وصفها بـ "المثمرة".

وفي المقابل، تتماشى اتهامات النائب البريطاني السابق مع الرواية الرسمية لوزارة الخارجية الإيرانية التي "نفت قاطعا" وجود أي مفاوضات، معتبرة تصريحات ترامب مجرد محاولة لـ "خفض أسعار الطاقة" وكسب الوقت لتنفيذ مخططاته العسكرية.

تأتي هذه التصريحات وسط "عاصفة عسكرية" أمريكية إسرائيلية استهدفت مواقع طهران النووية والاستراتيجية، حيث تتزامن الحملة المكثفة مع تسلّم مجتبى خامنئي مهام "المرشد الأعلى" خلفا لوالده الراحل، إذ يهدف هذا التصعيد الميداني والدولي لتقويض قدرات إيران العسكرية وتغيير موازين القوى في المنطقة.