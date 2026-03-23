ترامب: إيران لم تعد تشكل تهديدًا بعد العمليات الأخيرة

كتب : وكالات

07:24 م 23/03/2026

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن أسعار النفط ستشهد تراجعًا "حادا وسريعا" فور التوصل إلى اتفاق مع إيران، في ظل استمرار المحادثات بين الجانبين حول تسوية أوسع.

وأوضح ترامب، خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم الإثنين، أن الولايات المتحدة أجرت نقاشات جيدة جدًا مع طهران، مؤكدًا أن الجانب الإيراني أصبح جادا الآن ويريد التوصل إلى تسوية، معربًا عن أمله في تحقيق ذلك قريبًا.

وفي سياق متصل، قال الرئيس الأمريكي أن بلاده وشركائها نجحوا في تدمير الجزء الأكبر من القدرات العسكرية الإيرانية، مشيرًا إلى القضاء على نحو 90% من الصواريخ الباليستية، إلى جانب تدمير سلاحي الجو والبحرية خلال عملية "الغضب الملحمي".

وأكد ترامب أنه طلب من وزارة الحرب الأمريكية تأجيل تنفيذ ضربات ضد منشآت الطاقة الأساسية في إيران.

وشدد ترامب على أن بلاده ستضمن "بأي حال من الأحوال" عدم امتلاك إيران سلاحًا نوويًا، مؤكدًا أن واشنطن تعمل على تفكيك قدرة النظام الإيراني على تهديد الولايات المتحدة.

واعتبر ترامب أن إيران "لم تعد تشكل تهديدًا" بعد العمليات الأخيرة، رغم إقراره بأن قدراتها كانت تتنامى بشكل سريع وكان من الصعب احتواؤها في السابق.

وأشار ترامب إلى استمرار المباحثات مع طهران لتحديد إمكانية التوصل إلى اتفاق أشمل.

