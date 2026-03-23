أكد رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، إن لندن لن تشارك في الحرب على إيران، قائلا: "هذه ليست حربنا ولن ننجر إلى الانضمام إليها".

ورحب ستارمر خلال تصريحات إعلامية اليوم الإثنين، بالمحادثات الجارية بين الولايات المتحدة وإيران، والتي تهدف إلى إنهاء التوترات القائمة، مؤكدًا ضرورة التعامل مع التطورات بواقعية دون إفراط في التفاؤل.

وقال ستارمر، إن المملكة المتحدة كانت على علم بسير هذه المحادثات، دون أن يكشف عن مزيد من التفاصيل بشأن طبيعة الاتصالات أو مخرجاتها حتى الآن.

ودعا رئيس الوزراء البريطاني إلى خفض التصعيد، مشددًا في الوقت ذاته على أهمية عدم الانسياق وراء توقعات متفائلة بشكل مفرط، قائلاً: "يجب ألا نقع في فخ الراحة الزائفة المتمثلة في الاعتقاد بأنه سيكون هناك بالضرورة نهاية سريعة ومبكرة لهذا الأمر".