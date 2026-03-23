بريطانيا ترحب بمحادثات إيران وأمريكا.. وتؤكد عدم مشاركتها في الحرب

كتب : وكالات

06:43 م 23/03/2026

رئيس وزراء بريطانيا كير ستارمر

أكد رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، إن لندن لن تشارك في الحرب على إيران، قائلا: "هذه ليست حربنا ولن ننجر إلى الانضمام إليها".

ورحب ستارمر خلال تصريحات إعلامية اليوم الإثنين، بالمحادثات الجارية بين الولايات المتحدة وإيران، والتي تهدف إلى إنهاء التوترات القائمة، مؤكدًا ضرورة التعامل مع التطورات بواقعية دون إفراط في التفاؤل.

وقال ستارمر، إن المملكة المتحدة كانت على علم بسير هذه المحادثات، دون أن يكشف عن مزيد من التفاصيل بشأن طبيعة الاتصالات أو مخرجاتها حتى الآن.

ودعا رئيس الوزراء البريطاني إلى خفض التصعيد، مشددًا في الوقت ذاته على أهمية عدم الانسياق وراء توقعات متفائلة بشكل مفرط، قائلاً: "يجب ألا نقع في فخ الراحة الزائفة المتمثلة في الاعتقاد بأنه سيكون هناك بالضرورة نهاية سريعة ومبكرة لهذا الأمر".

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

"حرب إيران".. مصر تدعو لانتهاز مبادرة ترامب الأخيرة لتغليب الحوار
شئون عربية و دولية

"حرب إيران".. مصر تدعو لانتهاز مبادرة ترامب الأخيرة لتغليب الحوار

بعد إساءة استخدام زيها الرسمي بأحد الأفلام.. بيان عاجل من مصر للطيران
أخبار مصر

بعد إساءة استخدام زيها الرسمي بأحد الأفلام.. بيان عاجل من مصر للطيران
بين فاتورة الـ 20 مليار دولار وحرب الطاقة.. كيف تنقذ مصر أمنها الطاقي؟
اقتصاد

بين فاتورة الـ 20 مليار دولار وحرب الطاقة.. كيف تنقذ مصر أمنها الطاقي؟
فيديو صادم| مشاجرة بمبيد حشري في شرم الشيخ.. والداخلية تكشف التفاصيل
حوادث وقضايا

فيديو صادم| مشاجرة بمبيد حشري في شرم الشيخ.. والداخلية تكشف التفاصيل
تفاصيل اجتماع رئيس مجلس النواب ورؤساء "الهيئات البرلمانية واللجان" الأربعاء
أخبار مصر

تفاصيل اجتماع رئيس مجلس النواب ورؤساء "الهيئات البرلمانية واللجان" الأربعاء

مصر تبدأ برنامج حفر 4 آبار غاز جديدة بشراكة عالمية
ترامب يفجر مفاجأة: أجرينا محادثات مثمرة مع إيران لوقف شامل للحرب
صواريخ إيران تهز "حصن ديمونة".. لماذا فشلت مظلة إسرائيل الدفاعية؟
مواعيد عمل المترو والقطار الخفيف بعد انتهاء إجازة العيد
شهادات الجيران حول مذبحة كرموز: الأم عادت من الخارج بعد إصابتها بالسرطان.. والأبناء تأثروا بها نفسيًا
تحرك حاسم.. إزالة تعديات بـ 21 محافظة وتنفيذ قرارات فورية