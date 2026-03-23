قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الأوضاع مع إيران "تسير على نحو جيد جدًا".

وأوضح ترامب في تصريحات له مع وكالة الأنباء الفرنسية، أن العلاقات مع طهران تشهد تطورًا إيجابيًا، مؤكدًا أن "الأمور تسير بشكل جيد للغاية"، وذلك بعد حديثه عن استمرار محادثات بين الجانبين.

وكان الرئيس الأمريكي قد أشار في منشور له اليوم الاثنين عبر منصة "تروث سوشيال"، إلى وجود مفاوضات جارية بين واشنطن وطهران، إضافة إلى قرار بوقف استهداف منشآت الطاقة الإيرانية لمدة خمسة أيام.

في المقابل، نفت وزارة الخارجية الإيرانية صحة هذه التصريحات، مؤكدة عدم وجود أي مفاوضات قائمة بين البلدين في الوقت الحالي.