ترامب: الأمور تسير بشكل جيد جدًا مع إيران

كتب : محمد جعفر

03:59 م 23/03/2026

الرئيس الامريكي دونالد ترامب

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الأوضاع مع إيران "تسير على نحو جيد جدًا".

وأوضح ترامب في تصريحات له مع وكالة الأنباء الفرنسية، أن العلاقات مع طهران تشهد تطورًا إيجابيًا، مؤكدًا أن "الأمور تسير بشكل جيد للغاية"، وذلك بعد حديثه عن استمرار محادثات بين الجانبين.

وكان الرئيس الأمريكي قد أشار في منشور له اليوم الاثنين عبر منصة "تروث سوشيال"، إلى وجود مفاوضات جارية بين واشنطن وطهران، إضافة إلى قرار بوقف استهداف منشآت الطاقة الإيرانية لمدة خمسة أيام.

في المقابل، نفت وزارة الخارجية الإيرانية صحة هذه التصريحات، مؤكدة عدم وجود أي مفاوضات قائمة بين البلدين في الوقت الحالي.

"لا أريد أن يُقتل".. تعليق جديد من ترامب بشأن مجتبى خامنئي
مصر تبدأ برنامج حفر 4 آبار غاز جديدة بشراكة عالمية
2289 فرصة عمل للشباب.. "العمل" تفتح أبواب التوظيف بـ 9 محافظات
ليس المرشد الأعلى.. ترامب: نتحدث مع مسؤول إيراني محترم
تفاصيل اجتماع رئيس مجلس النواب ورؤساء "الهيئات البرلمانية واللجان" الأربعاء

