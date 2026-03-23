هجوم بطائرات مسيرة طال ميناء روسيا قرب الحدود الفنلندية



وكالات

أعلنت السلطات الروسية، فجر اليوم الإثنين، اندلاع حريق في ميناء بريمورسك الروسي إثر هجوم بطائرات مسيرة على منطقة لينينجراد، قرب الحدود الفنلندية.

وقال حاكم لينينجراد، ألكسندر دروزدينكو، إنه تم تدمير أكثر من 50 طائرة مسيرة خلال الليل في أجواء منطقة لينينجراد الواقعة في شمال غرب روسيا.

وكان قد أفاد بأن خزان وقود تضرر في ميناء بريمورسك، ما أدى إلى اندلاع حريق، مضيفا أنه تم إجلاء العاملين.

يقع هذا الميناء على بحر البلطيق بين الحدود الفنلندية ومدينة سان بطرسبرج.

ورغم ورود تقارير في السابق عن هجمات أوكرانية في لينينغراد، لا تُعد المنطقة جبهة رئيسية في الحرب الروسية الأوكرانية التي بدأت في فبراير 2022.

كانت وزارة الدفاع الروسية أعلنت أمس الأحد عن تدمير 60 طائرة مسيرة أوكرانية فوق أراضي 6 مناطق روسية في غضون ساعتين يوم الأحد.

وقالت الوزارة في بيان لها، يوم الأحد، إنه "خلال الفترة من الساعة 18:00 حتى الساعة 20:00 بتوقيت موسكو اعترضت وسائل الدفاع الجوي ودمرت 60 طائرة مسيرة أوكرانية".

وأوضحت الوزارة أنه تم إسقاط 33 طائرة مسيرة فوق مقاطعة بريانسك، و14 فوق مقاطعة سمولينسك، و7 طائرات فوق مقاطعة نوفجورود و3 فوق مقاطعة لينينجراد، وطائرتين فوق مقاطعة تفير وطائرة مسيرة واحدة فوق مقاطعة كورسك، وفقا لسكاي نيوز.