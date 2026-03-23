إعلان

هجوم بطائرات مسيرة طال ميناء روسيا قرب الحدود الفنلندية

كتب : مصراوي

07:29 ص 23/03/2026

مسيرات إيرانية أرشيفية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon


وكالات

أعلنت السلطات الروسية، فجر اليوم الإثنين، اندلاع حريق في ميناء بريمورسك الروسي إثر هجوم بطائرات مسيرة على منطقة لينينجراد، قرب الحدود الفنلندية.

وقال حاكم لينينجراد، ألكسندر دروزدينكو، إنه تم تدمير أكثر من 50 طائرة مسيرة خلال الليل في أجواء منطقة لينينجراد الواقعة في شمال غرب روسيا.

وكان قد أفاد بأن خزان وقود تضرر في ميناء بريمورسك، ما أدى إلى اندلاع حريق، مضيفا أنه تم إجلاء العاملين.

يقع هذا الميناء على بحر البلطيق بين الحدود الفنلندية ومدينة سان بطرسبرج.

ورغم ورود تقارير في السابق عن هجمات أوكرانية في لينينغراد، لا تُعد المنطقة جبهة رئيسية في الحرب الروسية الأوكرانية التي بدأت في فبراير 2022.

كانت وزارة الدفاع الروسية أعلنت أمس الأحد عن تدمير 60 طائرة مسيرة أوكرانية فوق أراضي 6 مناطق روسية في غضون ساعتين يوم الأحد.

وقالت الوزارة في بيان لها، يوم الأحد، إنه "خلال الفترة من الساعة 18:00 حتى الساعة 20:00 بتوقيت موسكو اعترضت وسائل الدفاع الجوي ودمرت 60 طائرة مسيرة أوكرانية".

وأوضحت الوزارة أنه تم إسقاط 33 طائرة مسيرة فوق مقاطعة بريانسك، و14 فوق مقاطعة سمولينسك، و7 طائرات فوق مقاطعة نوفجورود و3 فوق مقاطعة لينينجراد، وطائرتين فوق مقاطعة تفير وطائرة مسيرة واحدة فوق مقاطعة كورسك، وفقا لسكاي نيوز.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

مسيرات إيرانية إيران فلندا الحرب بين إيران وأمريكا ميناء روسيا قرب الحدود الفنلندية

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

واشنطن بوست: مجتبى خامنئي مصاب ومعزول ولا يستجيب للرسائل الموجهة إليه
شئون عربية و دولية

واشنطن بوست: مجتبى خامنئي مصاب ومعزول ولا يستجيب للرسائل الموجهة إليه
"رفقة عباس".. حسن شحاتة يخطف الأنظار في مباراة الزمالك وأوتوهو بكأس الكونفدرالية
رياضة محلية

"رفقة عباس".. حسن شحاتة يخطف الأنظار في مباراة الزمالك وأوتوهو بكأس الكونفدرالية
9 حفلات بـ 40 جنيهًا.. سينما الشعب بالزقازيق ترفع شعار "العيد للجميع" (صور)
أخبار المحافظات

9 حفلات بـ 40 جنيهًا.. سينما الشعب بالزقازيق ترفع شعار "العيد للجميع" (صور)
للمسئولين بالحكومة والأكاديميين.. موعد و 4 شروط للحصول على منحة وتدريب
جامعات ومعاهد

للمسئولين بالحكومة والأكاديميين.. موعد و 4 شروط للحصول على منحة وتدريب
أمطار خفيفة بهذه المناطق.. الأرصاد تكشف عن الظواهر الجوية المتوقعة اليوم
أخبار مصر

أمطار خفيفة بهذه المناطق.. الأرصاد تكشف عن الظواهر الجوية المتوقعة اليوم

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

"بعد اجتماع مطول".. بيان عاجل من النادي الأهلي عقب توديع دوري أبطال أفريقيا
بيان هام من الخارجية بشأن أوضاع المصريين في دول الخليج
هل تنقلب حرب إيران لمواجهة طويلة الأمد؟.. مسؤول أمريكي سابق يوضح لمصراوي
تفاصيل حادث سقوط المروحية القطرية.. 6 وفيات وعمليات بحث متواصلة
أمطار بهذه المناطق.. الأرصاد تكشف حالة الطقس المتوقعة خلال الأيام المقبلة