على متنها 100 راكب.. تصادم بين طائرة ومركبة في مطار لاجوارديا بنيويورك

كتب : مصراوي

07:49 ص 23/03/2026

طائرة ركاب أمريكية

وكالات

أعلنت هيئات ووسائل إعلام أمريكية، اليوم الاثنين، وقوع حادث تصادم بين طائرة ومركبة على مدرج مطار لاجوارديا.

واستجاب عناصر الإطفاء لبلاغات عن حادث وقع بين طائرة ومركبة على مدرج مطار لاجوارديا في نيويورك، وفق ما أفادت السلطات فرانس برس صباح الاثنين.

قال متحدّث في رسالة عبر البريد الإلكتروني، إن دائرة الإطفاء في المدينة استجابت لحادث تم الإبلاغ عنه بين طائرة ومركبة على المدرج.

أكد رجال إطفاء نيويورك وقوع الحادث، غير أنه لم ترد أنباء عن وقوع إصابات.

وأشارت وسائل التواصل الاجتماعي إلى وقوع إصابات جراء الحادث، ونشرت فيديوهات وصور.

ووفقا لوسائل التواصل، فقد اصطدمت طائرة تابعة لشركة طيران "كندا إكسبريس"، من طراز CRJ-900، وعلى متنها حوالي 100 راكب، بشاحنة إطفاء على المدرج.

كان في الشاحنة 5 من رجال الإنقاذ، وحالتهم جميعًا حرجة، ولم يتم تأكيد وقوع وفيات بعد.

وقالت السلطات الأمريكية، إنه تم إغلاق مطار لاغوارديا في نيويورك بسبب حالة طوار، فيما أشارت تقارير إلى أنه تم تحويل جميع الرحلات إلى مطار جون إف كينيدي الدولي، وفقا لسكاي نيوز.

