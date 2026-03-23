إعلان

تعرف على إجراءات تقديم طلبات تقنين أراضي وضع اليد وفقا للقانون

كتب : عمرو صالح

06:00 ص 23/03/2026

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

نصت المادة 2 من قانون تنظيم قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة، على أن الجهة الإدارية المختصة يمكنها إزالة التعديات على أراضي الدولة الخاصة على نفقة المخالف، أو التصرف في الأراضي بالبيع أو الإيجار لمن قام بالبناء عليها أو باستصلاحها بالفعل، وفق شروط خاصة تشمل موافقة وزارة الدفاع عند الضرورة.

ويُطبق هذا القانون على التعديات التي تمت قبل تاريخ 15 أكتوبر 2023، بما يشمل المتخللات وزوائد التنظيم، مع مراعاة أن أحكام قانون تنظيم التعاقدات رقم 182 لسنة 2018 لا تسري إلا إذا لم يرد نص خاص في القانون الجديد.

وينص القانون على أن طلبات تقنين الأوضاع تُقدم خلال 6 أشهر من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية، مع إمكانية مد المدة بقرار رئاسي لتصبح مدة التقديم القصوى 3 سنوات.

ويُلزم القانون واضعي اليد بإيداع رسم فحص يصل إلى 10 آلاف جنيه، وفق فئات تحددها اللائحة التنفيذية حسب مساحة الأرض المتعدى عليها، مع التأكيد على أن تقديم الطلب لا يترتب عليه أي حقوق قانونية أو التزام على الجهة الإدارية بالتصرف للأرض قبل استكمال الإجراءات.

اقرأ أيضا:

قطع المرافق والإزالة.. تنبيهات عاجلة لأصحاب مخالفات البناء

الأرصاد: سحب ممطرة وتحذيرات من سيول بجنوب سيناء وخليج السويس

السياحة: الانتهاء من ترميم 3 معالم أثرية بارزة بمنطقة القلعة

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

أراضي وضع اليد تقنين أراضي وضع اليد أراضي الدولة

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

"فرحة وابتسامة".. أنشطة متنوعة لقصور الثقافة بالإسكان البديل احتفالا بالعيد
أخبار مصر

"فرحة وابتسامة".. أنشطة متنوعة لقصور الثقافة بالإسكان البديل احتفالا بالعيد
"اللقب الأول لمرموش".. مان سيتي بطلا لكأس الرابطة الإنجليزية بعد الفوز
رياضة عربية وعالمية

"اللقب الأول لمرموش".. مان سيتي بطلا لكأس الرابطة الإنجليزية بعد الفوز
سعر الذهب في مصر اليوم الاثنين 23-3-2026 مع بداية التعاملات الصباحية
اقتصاد

سعر الذهب في مصر اليوم الاثنين 23-3-2026 مع بداية التعاملات الصباحية
وصول الإعلانات إلى تطبيق الدردشة "شات جي بي تي".. تفاصيل
أخبار و تقارير

وصول الإعلانات إلى تطبيق الدردشة "شات جي بي تي".. تفاصيل
لجميع المراحل.. مواعيد امتحانات الترم الثاني 2026
مدارس

لجميع المراحل.. مواعيد امتحانات الترم الثاني 2026

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

"بعد اجتماع مطول".. بيان عاجل من النادي الأهلي عقب توديع دوري أبطال أفريقيا
بيان هام من الخارجية بشأن أوضاع المصريين في دول الخليج
هل تنقلب حرب إيران لمواجهة طويلة الأمد؟.. مسؤول أمريكي سابق يوضح لمصراوي
تفاصيل حادث سقوط المروحية القطرية.. 6 وفيات وعمليات بحث متواصلة
أمطار بهذه المناطق.. الأرصاد تكشف حالة الطقس المتوقعة خلال الأيام المقبلة