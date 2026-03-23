ترامب يؤكد تمسكه بمبدأ السلام من خلال القوة



وكالات

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوم الإثنين، على مبدأ السلام من خلال القوة، في إشارة إلى رؤيته لإدارة السياسة الخارجية.

كتب ترامب في منشور عبر منصته "تروث سوشيال" : "السلام من خلال القوة إن جاز التعبير".

وفي وقت سابق، جدد ترامب تهديداته لإيران، قبيل انتهاء مهلة اليومين التي منحها إياها لفتح مضيق هرمز.

وقال ترامب للقناة 13 الإسرائيلية، مساء الأحد، إن العواقب ستتضح قريبا.

ووجه الرئيس الأمريكي رسالة شديدة اللهجة إلى النظام الإيراني، قائلا: "ستعرفون قريبا ما سيحدث مع الإنذار بشأن استهداف محطات الطاقة ستكون النتيجة جيدة جدا سيحدث دمار شامل لإيران وسيكون ذلك فعالا للغاية".

كان ترامب منح إيران مهلة 48 ساعة لفتح مضيق هرمز، محذرا من هجمات تستهدف محطات الطاقة الخاصة بها إن لم تستجب لطلبه، وفقا لسكاي نيوز.