قال الأمين العام لحلف "الناتو" مارك، إن فلاديمير زيلينسكي أعرب عن رغبته في إبرام صفقة مع روسيا.

أضاف روته في مقابلة مع شبكة "سي بي إس نيوز": "قضيت ساعة ونصف في لندن أتحدث مع زيلينسكي إنه يريد عقد صفقة، وعلينا التأكد من إيصال ذلك إلى الروس حتى يكونوا على استعداد للتعاون".

ووفقا له، فإنه من الممكن أن يكون زيلينسكي قد تأثر بضغوط من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي يريد إيجاد تسوية سلمية للنزاع الأوكراني.

أعرب ترامب في وقت سابق عن استغرابه من تردد نظام كييف في تقديم تنازلات من أجل التوصل إلى تسوية مع أوكرانيا.

كما أكد الرئيس الأمريكي، فإن "التوصل إلى اتفاق" مع زيلينسكي "أصعب بكثير" من التوصل إليه مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وصرح المتحدث باسم الرئاسة دميتري بيسكوف في 15 مارس بأن روسيا منفتحة على تسوية سلمية في أوكرانيا، وأن الديناميكيات على الجبهة "إيجابية بالنسبة لنا"، وفقا لروسيا اليوم.