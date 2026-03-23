واشنطن بوست: مجتبى خامنئي مصاب ومعزول ولا يستجيب للرسائل الموجهة إليه

كتب : مصراوي

07:45 ص 23/03/2026

مجتبى خامنئي

وكالات

أكدت واشنطن بوست، اليوم الاثنين، أن المرشد الإيراني مجتبى خامنئي مصاب ومعزول ولا يستجيب للرسائل الموجهة إليه، بحسب ما ذكرته سكاي نيوز في نبأ عاجل لها.

كانت شبكة "سي إن إن"، قد نقلت في وقت سابق، عن مصدر مطلع قوله: إن مجتبى خامنئي تعرّض لـ "كسر في القدم وإصابات طفيفة أخرى" خلال اليوم الأول من حملة القصف الأمريكية الإسرائيلية.

وأوضح المصدر، أن المرشد الجديد أُصيب أيضا "بكدمات حول عينه اليسرى وجروح طفيفة في وجهه"، وهي تفاصيل تتقاطع جزئيا مع تلميحات دونالد ترامب حول تدهور حالته الصحية جراء العمليات العسكرية الأخيرة.

تأتي هذه التصريحات وسط "عاصفة عسكرية" أمريكية إسرائيلية استهدفت مواقع طهران النووية والاستراتيجية، حيث تتزامن الحملة المكثفة مع تسلّم مجتبى خامنئي مهام "المرشد الأعلى" خلفا لوالده الراحل، إذ يهدف هذا التصعيد الميداني والدولي لتقويض قدرات إيران العسكرية وتغيير موازين القوى في المنطقة.

