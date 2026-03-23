إعلان

إصابة 4 رجال إطفاء في حادث بين طائرة ومركبة بمطار لاجوارديا بـ نيويورك

كتب : مصراوي

08:02 ص 23/03/2026

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon


وكالات

أصيب 4 من رجال الإطفاء الأمريكيين بجروح خطيرة، إثر اصطدام طائرة إير كندا القادمة من مونتريال بشاحنة إطفاء أثناء توجهها إلى بوابة المناوبة في مطار لاغوارديا بنيويورك.

ووصلت سيارات الطوارئ على المدرج رقم 4 في المطار الواقع بمنطقة كوينز، بعد الحادث الذي وقع قبل الساعة 11:40 مساء بقليل، وفق ما أعلنت إدارة الإطفاء في نيويورك.

وأظهرت الصور المتداولة تحطما في مقدمة الطائرة الإقليمية من طراز "بومباردييه سي آر جيه-900"، التي كانت تقل 100 راكب بينهم مجموعة من اليهود الأرثوذكس من منطقة نيويورك، وفق مصادر مطلعة.

أوضح موقع ColLive، أن الحادث وقع أثناء توجه الطائرة المشغلة من قبل شركة "جاز إيرلاينز" إلى بوابة المناوبة، في وقت كانت المنطقة تشهد ظروفا جوية سيئة.

كان مطار لاجوارديا قد أصدر تحذيرا سابقا من احتمال تعطل العمليات بسبب الطقس الممطر والغائم.

أدى الحادث إلى إغلاق المطار بالكامل، مع إصدار إدارة الطيران الفيدرالية أمرا بوقف جميع الرحلات بسبب حالة الطوارئ.

ولم يصدر تعقيب فوري من سلطات المطار أو شركة الطيران الكندية على الحادث حتى الآن، وفقا لروسيا اليوم.

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

وصول الإعلانات إلى تطبيق الدردشة "شات جي بي تي".. تفاصيل
أخبار و تقارير

9 حفلات بـ 40 جنيهًا.. سينما الشعب بالزقازيق ترفع شعار "العيد للجميع" (صور)
أخبار المحافظات

"اللقب الأول لمرموش".. مان سيتي بطلا لكأس الرابطة الإنجليزية بعد الفوز
رياضة عربية وعالمية

على متنها 100 راكب.. تصادم بين طائرة ومركبة في مطار لاجوارديا بنيويورك
شئون عربية و دولية

كيف أقنع نتنياهو ترامب بشن الحرب على إيران؟.. ولماذا فشلت الخطة؟
شئون عربية و دولية

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

"بعد اجتماع مطول".. بيان عاجل من النادي الأهلي عقب توديع دوري أبطال أفريقيا
بيان هام من الخارجية بشأن أوضاع المصريين في دول الخليج
هل تنقلب حرب إيران لمواجهة طويلة الأمد؟.. مسؤول أمريكي سابق يوضح لمصراوي
تفاصيل حادث سقوط المروحية القطرية.. 6 وفيات وعمليات بحث متواصلة
أمطار بهذه المناطق.. الأرصاد تكشف حالة الطقس المتوقعة خلال الأيام المقبلة