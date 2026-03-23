

وكالات

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، أن عطلين منفصلين في أنظمة الدفاع الجوي، سمحا بمرور الصورايخ الإيرانية، السبت.

وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي إيفي ديفرين، إنه "تم إطلاق صواريخ اعتراضية في كلتا الحالتين يوم السبت، لكنها فشلت في وقف النيران القادمة".

وزعم المتحدث أن أكثر من 90% من عمليات الإطلاق يتم اعتراضها عادة.

ويقول مسؤولون صحيون، إن الصاروخين الإيرانيين أصابا أكثر من 150 شخصا في جنوب إسرائيل، السبت.

وذكر ديفرين أن جيش الاحتلال يحقق أيضا فيما إذا كانت نيران مدفعيته قتلت بالخطأ مزارعا إسرائيليا في كيبوتس مسغاف عام شمالي البلاد، صباح الأحد.