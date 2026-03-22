أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، أن رئيس الأركان الإسرائيلي إيال زامير وافق أمس السبت على خطط تعميق العمليات البرية في لبنان.

وأكد رئيس الأركان الإسرائيلي، في تصريحات إعلامية اليوم الأحد، أن المعركة ضد حزب الله طويلة الأمد، مشيرًا إلى أن جيش الاحتلال مستعد لهذه الحرب.

وأشار رئيس الأركان الإسرائيلي، أن المعركة ضد حزب الله بدأت، مؤكدًا أنه عند انتهاء الحرب مع إيران سيبقى الحزب وحده معزولا.

استهداف جسر القاسمية على نهر الليطاني

وفي وقت سابق من اليوم، أدان الرئيس اللبناني جوزف عون استهداف إسرائيل البنى التحتية والمنشآت الحيوية في جنوب لبنان وتدميرها، ولا سيما جسر القاسمية على نهر الليطاني وغيره من الجسور.

תיעוד: תקיפת גשר 'אל-קאסמיה', שנמצא בנהר הליטאני באזור צור@OmerShahar123 pic.twitter.com/hLKuNVr6lJ — כאן חדשות (@kann_news) March 22, 2026

إقامة منطقة عازلة في لبنان

وقال الرئيس اللبناني، أن استهداف جسور نهر الليطاني يندرج ضمن مخططات مشبوهة لإقامة منطقة عازلة وتثبيت واقع الاحتلال.





