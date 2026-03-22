كشف تقرير نشرته وكالة رويترز، أنه من المرجح أن بطارية دفاع جوي من طراز باتريوت تشغلها الولايات المتحدة هي التي أطلقت صاروخ اعتراض تسبب في انفجار كبير وقع في البحرين، وأسفر عن إصابة 32 شخصًا بينهم أطفال وتدمير منازل، بعد 10 أيام من بدء الحرب على إيران.

وحينها، حملت البحرين وواشنطن مسؤولية الانفجار على إيران، إذ قالت القيادة المركزية الأمريكية إن طائرة إيرانية مسيرة استهدفت حيا سكنيا في المنامة.

وتشغل البحرين والولايات المتحدة بطاريات دفاع جوي أمريكية من طراز باتريوت في المملكة، التي تستضيف الأسطول الخامس للبحرية الأمريكية إلى جانب القيادة البحرية الأمريكية في المنطقة.

وأظهر تحليل أجراه باحثون أكاديميون وراجعته رويترز أن الانفجار كان بسبب صاروخ اعتراض وليس جراء المسيرة الإيرانية.

وردا على أسئلة "رويترز"، ذكرت البحرين لأول مرة بأن صاروخ باتريوت تسبب في الانفجار الذي وقع في حي المهزة في جزيرة سترة، قبالة العاصمة المنامة، والتي تضم أيضا مصفاة نفط.

وقال متحدث باسم الحكومة البحرينية في بيان إن "الصاروخ نجح في اعتراض طائرة مسيرة إيرانية في الجو، مما أنقذ أرواحا، كما أن الأضرار والإصابات لم تكن نتيجة اصطدام مباشر بالأرض من ‌صاروخ اعتراض باتريوت والطائرة الإيرانية المسيرة".

ولم تعلق القيادة المركزية الأمريكية على هذه الواقعة فيما بعد.

وخلص الباحثين المشاركين من معهد ميدلبري للدراسات الدولية في مونتيري، إلى استنتاج بدرجة ثقة متوسطة إلى عالية يفيد بأن الصاروخ المشتبه به أطلق على الأرجح من بطارية باتريوت أمريكية تقع على بعد حوالي 7 كيلومترات إلى الجنوب الغربي من حي المهزة.

واستندت استنتاجات الباحثين الأمريكيين إلى مراجعة لصور ولقطات من مصادر مفتوحة وصور الأقمار الصناعية التجارية.

وتظهر مقاطع فيديو متعددة نشرت على وسائل التواصل الاجتماعي صباح يوم التاسع من مارس أضرارا لحقت بمساكن في المربع 602 بحي المهزة. وحدد الباحثون أولا الموقع الجغرافي للصور باستخدام معالم تبدو متطابقة مع صور الأقمار الصناعية التجارية للمنطقة وعناوين الشوارع الظاهرة.

ثم تتبع الباحثون مسار الصاروخ المشتبه به من المربع 602 مباشرة إلى ما قدروا استنادا إلى صور الأقمار الصناعية التجارية أنه بطارية باتريوت أمريكية تقع على بعد أقل من نصف ‌ميل من المكان الذي سجل فيه مقطع الفيديو من الرفاع للصاروخ في أثناء تحليقه.

وباستخدام صور الأقمار الصناعية التجارية، توصل الباحثون إلى أن خمس منصات إطلاق كانت مرئية في موقع الرفاع قبل يومين من واقعة التاسع من مارس.

وقال الباحثون إن موقع الرفاع يتميز بسمات مميزة لبطاريات باتريوت الأمريكية في المنطقة ومختلفة عن تلك الخاصة بالبطاريات المعروفة التي تديرها البحرين، بما في ذلك الجدران الواقية والطرق غير المعبدة وغياب المباني الدائمة.

وبناء على هذه العناصر، خلص الباحثون إلى أن البطارية تديرها على الأرجح الولايات المتحدة، التي تستخدم أنظمة باتريوت للدفاع عن مواقعها البحرية في البحرين.

ولم يتمكن الباحثون من تحديد سبب انفجار صاروخ باتريوت بشكل مؤكد. لكنهم قالوا إن الأدلة المتاحة، بما في ذلك نمط وانتشار الأضرار على الأرض، تشير إلى أنه انفجر في أثناء التحليق على ما يبدو.

وجاء في التحليل أن الباحثين خلصوا إلى أنه من المحتمل أن صاروخ باتريوت كان يستهدف طائرة مسيرة تحلق على ارتفاع منخفض، وأن انفجار الصاروخ والمسيرة معا زاد من قوة الانفجار.