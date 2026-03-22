إسرائيل تعلن قصف منشأة جامعية إيرانية تُستخدم لبحوث نووية

كتب : مصراوي

08:11 ص 22/03/2026

قصف إسرائيلي

وكالات

أعلن الجيش الإسرائيلي، أنه قصف منشأة جامعية في طهران قال إنها تستخدم كموقع "بحث وتطوير استراتيجي" مرتبط بمكونات للأسلحة النووية.

ذكر الجيش في بيان: "في إطار الطلعات الجوية الهجومية التي تم إنجازها مؤخرا في طهران، قام سلاح الجو بمهاجمة موقع بحث وتطوير إستراتيجي آخر تابع للصناعات العسكرية ومنظومة الصواريخ البالستية الإيرانية".

وأوضح أن الموقع في جامعة مالك الأشتر للتكنولوجيا في العاصمة الإيرانية كان "يستخدم من قبل الصناعات العسكرية ومنظومة الصواريخ البالستية للنظام الإرهابي الإيراني لغرض تطوير مكونات لازمة لإنتاج السلاح النووي وغيره من الوسائل القتالية".

أشار الى أن الجامعة تتبع لوزارة الدفاع الإيرانية، وهي مدرجة في قوائم العقوبات الدولية بسبب مساهمتها خلال عقود في تطوير البرنامج النووي وتطوير الصواريخ البالستية.

وتتهم الولايات المتحدة وإسرائيل ودول غربية إيران منذ أعوام بالسعي لتطوير سلاح ذري، وهو ما تنفيه طهران، وفقا لسكاي نيوز.

