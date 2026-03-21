كشف ضابط رفيع كان على متن ناقلة غاز بترولي مسال هندية، أن البحرية الإيرانية قامت بمرافقة السفينة أثناء عبورها مضيق هرمز الأسبوع الماضي، موجّهة إياها عبر مسار محدد سلفاً، وذلك عقب تحركات دبلوماسية من جانب نيودلهي.

ووفقاً لما نقلته وكالة بلومبرج، طلب الضابط عدم الكشف عن هويته، نظراً لعدم السماح لطاقم السفينة التي تعد واحدة من سفينتين هنديتين عبرتا المضيق بالتواصل مع وسائل الإعلام.

وتعزز هذه الرواية تقديرات محللين تشير إلى أن طهران تعمل على فرض آلية لتنظيم حركة الملاحة داخل المضيق، تتيح مروراً آمناً للسفن التي تصنفها "صديقة"، مقابل تعريض غيرها لمخاطر محتملة.

ويأتي ذلك في ظل تصاعد التوترات الإقليمية، ما يثير مخاوف دولية متزايدة بشأن أمن الملاحة، خاصة في أحد أهم الممرات الحيوية لنقل الطاقة عالمياً، والذي يعبر من خلاله خُمس إمدادات النفط العالمية عبر مضيق هرمز

تفاصيل عبور ااسفينة من مضيق هرمز

أوضح الضابط أن السفينة ظلت على اتصال لاسلكي مباشر مع البحرية الإيرانية، التي طلبت بيانات تفصيلية تشمل اسم السفينة، وعلمها، وموانئ الانطلاق والوصول، إلى جانب جنسية الطاقم، الذي كان بالكامل من الهند، قبل السماح لها بالمرور عبر مسار متفق عليه.

وقبيل دخول المضيق، اتخذ طاقم الناقلة إجراءات احترازية، شملت تجهيز قوارب النجاة تحسباً لأي طارئ.

وأشار الضابط إلى أن السفينة أوقفت تشغيل نظام التعريف الآلي (AIS) خلال العبور، كما تعذر استخدام نظام تحديد المواقع (GPS) نتيجة تشويش واسع النطاق منذ اندلاع النزاع، ما أدى إلى إطالة زمن الرحلة، وأضاف أن سفناً تابعة للبحرية الهندية كانت بانتظار الناقلة على الجانب الآخر من المضيق لتأمين مرافقتها، حيث تم رفع العلم الهندي بشكل واضح، قبل أن تواصل السفينة رحلتها إلى الهند.