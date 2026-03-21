السعودية تمهل دبلوماسيين إيرانيين 24 ساعة لمغادرة أراضيها

10:38 م 21/03/2026

أصدرت وزارة الخارجية السعودية بيانا مساء السبت، جددت فيه إدانة المملكة العربية السعودية القاطعة للاعتداءات الإيرانية ضد المملكة ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وعدد من الدول العربية والإسلامية.

وأكدت الخارجية السعودية، أن استمرار إيران في استهداف المملكة وسيادتها والأعيان المدنية والمدنيين والمصالح الاقتصادية والمقرات الدبلوماسية يمثل انتهاكاً صريحاً للمواثيق الدولية ومبادئ حسن الجوار واحترام سيادة الدول، إضافة إلى مخالفته لاتفاق بكين وقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2817 (2026)، ويتنافى مع مبادئ الأخوّة الإسلامية.

وأشارت الخارجية السعودية، إلى أن الاعتداءات الإيرانية المتواصلة تعني مزيداً من التصعيد، وسيكون لذلك أثر بالغ على العلاقات الحالية والمستقبلية بين البلدين.
ولفت الخارجية السعودية، إلى أنها قامت بإشعار الملحق العسكري في سفارة إيران لدى المملكة، ومساعده، و3 من أعضاء طاقم البعثة، بضرورة مغادرة البلاد واعتبارهم أشخاصا غير مرغوب فيهم خلال 24 ساعة.
وشددت السعودية على أنها لن تتوانى في اتخاذ ما يلزم من إجراءات لحفظ سيادتها وصون أمنها وحماية أراضيها وأجوائها ومواطنيها والمقيمين فيها ومقدراتها ومصالحها، استناداً إلى المادة (51) من ميثاق الأمم المتحدة.

