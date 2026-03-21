ستارمر: قاعدة أكروتيري البريطانية لن تشارك في أي عمليات هجومية ضد إيران

كتب : وكالات

08:42 م 21/03/2026

رئيس وزراء بريطانيا كير ستارمر

أكد مكتب رئيس وزراء بريطانيا كير ستارمر، لرئيس قبرص نيكوس خريستودوليدس، أن قاعدة أكروتيري البريطانية لن تشارك في العمليات ضد إيران.
وبحسب وكالة رويترز، قال المتحدث باسم الحكومة القبرصية، أن بريطانيا لن تستخدم قاعدتيها في قبرص لأي عمل هجومي خلال أزمة إيران، مشيراً إلى الاتصال الهاتفي بين رئيس الوزراء البريطاني والرئيس القبرصي.
وشدد رئيس الوزراء البريطاني على أن أمن جمهورية قبرص أمر أساسي لبريطانيا، وأنه تم اتخاذ تدابير لتعزيز الوسائل الوقائية القائمة، مؤكدًا أن القاعدتين البريطانيتين في قبرص لن تستخدما في أي عمليات عسكرية هجومية.
يُذكر أن طائرة مسيرة من طراز "شاهد" إيرانية الصنع تسببت في أضرار طفيفة عند اصطدامها بمرافق في قاعدة أكروتيري الجوية البريطانية في جنوب قبرص في الثاني من مارس، وتم اعتراض طائرتين أخريين لاحقاً، دون تسجيل أي حوادث أمنية أخرى.

