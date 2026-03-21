بوتين لـ"إيران": روسيا شريك موثوق لطهران في الأوقات الصعبة ونقف إلى جانبكم

كتب : محمد أبو بكر

10:57 ص 21/03/2026 تعديل في 10:57 ص

فلاديمير بوتين

أعلن الكرملين أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بعث برسالة تهنئة إلى القادة الإيرانيين بمناسبة عيد النوروز، مؤكدًا أن موسكو ستظل صديقًا مخلصًا وشريكًا موثوقًا لطهران.

ورغم تأكيدات موسكو، فإن مستوى الدعم الروسي لإيران لا يزال محل جدل، حيث أفادت بعض المصادر الإيرانية بأن المساعدة الفعلية من روسيا كانت محدودة خلال الأزمة الحالية، التي تُعد من أكبر التحديات التي تواجهها إيران منذ الإطاحة بالشاه المدعوم من الولايات المتحدة في ثورة عام 1979، بحسب إن بي سي نيوز.

ووفقًا لبيان الكرملين، فقد وجه بوتين تهنئته إلى المرشد الأعلى الإيراني مجتبى خامنئي والرئيس الإيراني مسعود بزشكيان بمناسبة العام الإيراني الجديد.

وأشار البيان إلى أن بوتين تمنى للشعب الإيراني تجاوز التحديات الحالية بكرامة، مؤكدًا أن روسيا ستظل خلال هذه المرحلة الصعبة شريكًا يعتمد عليه.

من جانبها، اعتبرت روسيا أن الهجمات الأمريكية والإسرائيلية على إيران دفعت منطقة الشرق الأوسط نحو مزيد من التوتر، وأسهمت في تفاقم أزمة الطاقة العالمية، فيما وصف بوتين مقتل المرشد الإيراني السابق علي خامنئي بأنه "جريمة ساخرة".

