

أعلنت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عن رفع جزئي لبعض العقوبات المفروضة على النفط الإيراني، في خطوة تستهدف الحد من الارتفاع الكبير في أسعار الطاقة عالميًا، وذلك من خلال السماح ببيع كميات محددة من النفط الإيراني.

تأتي هذه الخطوة في ظل زيادة حادة في أسعار الوقود، حيث ارتفعت أسعار البنزين بالتجزئة بنحو 93 سنتًا للجالون منذ اندلاع الحرب مع إيران، كما قفزت أسعار النفط الخام الأمريكي بنسبة تجاوزت 70% منذ بداية العام.

وأوضح سكوت بيسنت، وزير الخزانة الأمريكي، في بيان رسمي، أن هذا القرار يأتي في إطار محدد ومؤقت، حيث يسمح فقط ببيع النفط الإيراني العالق حاليًا في البحر، دون توسيع نطاق الإعفاءات بشكل دائم.

وأشار إلى أن هذه الخطوة ستتيح إدخال نحو 140 مليون برميل من النفط إلى الأسواق العالمية خلال فترة قصيرة، ما سيساهم في زيادة المعروض من الطاقة عالميًا، ويساعد في تخفيف الضغوط المؤقتة على الإمدادات الناتجة عن الأزمة مع إيران.

وفي سياق متصل، اتخذت الإدارة الأمريكية إجراءات إضافية منذ بداية الشهر، شملت تعليق العمل ببعض القيود الخاصة بقانون النقل البحري، إلى جانب رفع مؤقت للعقوبات المفروضة على النفط الروسي، وذلك في إطار جهود أوسع لتحقيق استقرار أسواق الطاقة.