عمدة نيويورك يشارك المسلمين صلاة العيد في بروكلين -فيديو

كتب : محمد جعفر

11:12 م 20/03/2026

زهران ممداني

شارك عمدة مدينة نيويورك، زهران ممداني، في أداء صلاة عيد الفطر لأول مرة منذ توليه منصبه، وذلك داخل أحد المتنزهات العامة في منطقة بروكلين، بحضور حشود كبيرة من أبناء الجالية المسلمة.

وخلال الفيديو المنتشر، ألقى ممداني كلمة قصيرة قبيل أداء الصلاة، أكد خلالها أن المسلمين يمثلون جزءًا لا يتجزأ من نسيج المجتمع في نيويورك، مشيدًا بدورهم في إثراء التنوع الثقافي للمدينة.

وعقب انتهاء الصلاة، تبادل عمدة المدينة التهاني مع المصلين، حيث صافحهم في أجواء عكست روح الألفة والتعايش احتفالاً بعيد الفطر المبارك.

زهران ممداني عمدة نيويورك صلاة العيد في نيويورك عيد الفطر 2026 الجالية المسلمة في أمريكا

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

كيف تتناول كحك العيد بطريقة صحية وتتحكم بالوزن؟
نصائح طبية

كيف تتناول كحك العيد بطريقة صحية وتتحكم بالوزن؟
"لاعب الفريق السابق".. مصدر يكشف سبب إيقاف القيد الـ13 لنادي الزمالك
رياضة محلية

"لاعب الفريق السابق".. مصدر يكشف سبب إيقاف القيد الـ13 لنادي الزمالك
ترامب يرفض وقف الحرب.. ويؤكد: إيران فقدت "قدراتها العسكرية" وقادتها
شئون عربية و دولية

ترامب يرفض وقف الحرب.. ويؤكد: إيران فقدت "قدراتها العسكرية" وقادتها
رابط الاستعلام عن منحة التموين 2026 عبر منصة مصر الرقمية بالرقم القومي
أخبار مصر

رابط الاستعلام عن منحة التموين 2026 عبر منصة مصر الرقمية بالرقم القومي
طقس ثاني أيام عيد الفطر.. استمرار حالة عدم الاستقرار وأمطار تصل إلى القاهرة
أخبار مصر

طقس ثاني أيام عيد الفطر.. استمرار حالة عدم الاستقرار وأمطار تصل إلى القاهرة

رمضانك مصراوي

المزيد

أخبار

المزيد

السفير المصري الأسبق في تل أبيب: العلاقة مع إسرائيل تحتاج لإعادة صياغة
بعد تأكيدات فيتش.. صندوق النقد: آثار حرب إيران على مصر لا تزال محدودة نسبياً
الداخلية تكشف كواليس فيديو صلاة عيد الفطر المثير للجدل في النزهة