شارك عمدة مدينة نيويورك، زهران ممداني، في أداء صلاة عيد الفطر لأول مرة منذ توليه منصبه، وذلك داخل أحد المتنزهات العامة في منطقة بروكلين، بحضور حشود كبيرة من أبناء الجالية المسلمة.

وخلال الفيديو المنتشر، ألقى ممداني كلمة قصيرة قبيل أداء الصلاة، أكد خلالها أن المسلمين يمثلون جزءًا لا يتجزأ من نسيج المجتمع في نيويورك، مشيدًا بدورهم في إثراء التنوع الثقافي للمدينة.

وعقب انتهاء الصلاة، تبادل عمدة المدينة التهاني مع المصلين، حيث صافحهم في أجواء عكست روح الألفة والتعايش احتفالاً بعيد الفطر المبارك.