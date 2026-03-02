"لن نصمت".. رئيس إيران يدعو العالم لإدانة استهداف المرضى والأطفال

أكد الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان، أن استهداف المرضى والأطفال يمثّل "انتهاكا صارخا للمبادئ الإنسانية، مُنددا بالهجمات التي طالت منشآت حيوية ومدنية في البلاد.

رسائل عبر "إكس"

في تدوينة على منصة "إكس"، أوضح بزشكيان، اليوم الإثنين، أن "الهجمات على المستشفيات تمس الحياة نفسها، والهجمات على المدارس تستهدف مستقبل الأمة"، مشددا على أن هذه الأفعال تجاوزت كل الخطوط الحمراء.

نداء للمجتمع الدولي

قال الرئيس الإيراني في منشوره: "استهداف المرضى والأطفال انتهاك صارخ للمبادئ الإنسانية، ويجب على العالم إدانته"، داعيا المجتمع الدولي إلى الخروج عن صمته تجاه هذه التجاوزات.

التعهد بالرد وعدم الاستسلام

اختتم مسعود بزشكيان تصريحاته بنبرة حازمة قائلا: "أقف مع أمتي المفجوعة، لن تصمت إيران ولن تستسلم لهذه الجرائم"، في إشارة واضحة إلى أن طهران تحتفظ بحق الرد على هذه الاستهدافات.

من جهة أخرى، كشف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لشبكة "سي إن إن"، عن معلومات استخباراتية مثيرة، مؤكدا أن الإيرانيين "لا يعرفون حتى الآن من يقودهم" بعد الضربات الأخيرة التي استهدفت الهيكل القيادي للنظام.

تأتي هذه التطورات السياسية وسط "عاصفة عسكرية" تضرب الداخل الإيراني، عبر هجمات إسرائيلية أمريكية استهدفت مواقع استراتيجية وحساسة، حيث تهدف هذه الحملة "المكثفة" إلى تحجيم القدرات النووية والعسكرية الإيرانية، بعد مقتل المرشد آية الله علي خامنئي.