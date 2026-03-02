إعلان

إيطاليا تعيد مواطنيها من الشرق الأوسط برحلات طيران عارض

كتب : مصراوي

07:47 م 02/03/2026

شركة الخطوط الجوية الإيطالية

روما (د ب أ)

أعلنت وزارة الخارجية الإيطالية في روما اليوم الاثنين عودة 127 مواطنا إيطاليا إلى بلادهم على متن رحلة طيران مستأجرة انطلقت من العاصمة العمانية مسقط، في ظل استمرار الصراع العسكري في منطقة الشرق الأوسط.

وأوضحت الخارجية الإيطالية في بيان لها، أن مواطنيها كانوا عالقين في سلطنة عُمان، أو سبق نقلهم إليها من دبي بدعم من السلطات الإيطالية.

وأكد الخارجية أن السفارات والقنصليات في منطقة الخليج تعمل على نقل المزيد من المواطنين الإيطاليين إلى المطارات التي لا تزال متاحة في المنطقة.

وقال وزير الخارجية أنطونيو تاجاني إن عشرات الآلاف من الإيطاليين - سواء كانوا سياحا أو مقيمين - موجودون حاليا في منطقة الخليج.

وأضاف أنه ينبغي عليهم البحث عن ملاذ آمن ريثما يتمكنون من مغادرة البلاد التي يتواجدون فيها.

