علي لاريجاني: ترامب حوّل شعار أمريكا أولا لـ إسرائيل أولا.. وإيران لن تتفاوض مع واشنطن

كتب : مصراوي

06:33 ص 02/03/2026

علي لاريجاني مستشار المرشد الإيراني

كتب- محمد أبو بكر:

وجه علي لاريجاني، أمين عام المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، انتقادات للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، متهما إياه بتحويل شعاره الانتخابي "أمريكا أولاً" إلى "إسرائيل أولاً"، على حد وصفه.

واعتبر لاريجاني، أنه ضحّى بالجنود الأمريكيين في سبيل ما وصفه بسعي إسرائيل للهيمنة على المنطقة.

قال "لاريجاني"، إن ترامب أغرق المنطقة في الفوضى بآماله الكاذبة، مضيفا أنه بات الآن قلقاً من تزايد الخسائر في صفوف القوات الأمريكية.

وأكد أن الإدارة الأمريكية دفعت بقواتها إلى صراعات تخدم أجندات خارجية، وفق تعبيره.

وفي سياق متصل، شدد لاريجاني على أن إيران لن تدخل في أي مفاوضات مع الولايات المتحدة في ظل الظروف الحالية، مؤكداً تمسك طهران بمواقفها السياسية.

