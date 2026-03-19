بريطانيا وفرنسا وألمانيا يعلنون استعدادهم لدعم إعادة الحركة في مضيق هرمز

كتب : وكالات

04:20 م 19/03/2026

مضيق هرمز

قال حلفاء الولايات المتحدة، من بينهم المملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا، إنهم مستعدون "لدعم الجهود المناسبة" لإعادة حركة الشحن في مضيق هرمز.

وجاء في البيان المشترك، الذي وقّع عليه أيضًا قادة إيطاليا وهولندا واليابان، أنهم سيقومون أيضًا "باتخاذ خطوات لتثبيت أسواق الطاقة، بما في ذلك التعاون مع بعض الدول المنتجة لزيادة الإنتاج".

حتى الآن، رفض القادة الأوروبيون إلى حد كبير مطالب الرئيس دونالد ترامب المتكررة بأن يتحملوا مسؤولية إعادة فتح المضيق، الذي أغلقته إيران بعد تعرضها للقصف من الولايات المتحدة وإسرائيل.

وجاء في البيان المشترك: "نُعرب عن استعدادنا للمساهمة في الجهود المناسبة لضمان مرور آمن عبر المضيق. كما نرحب بالتزام الدول التي تشارك في التخطيط التحضيري".

كما أدان البيان هجمات إيران على حركة الشحن.

مضيق هرمز حلفاء الولايات المتحدة إيران وأمريكا منشآت نفطية

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

بالفيديو.. لاعبات منتخب إيران يعودن إلى بلادهن
كرة نسائية

بالفيديو.. لاعبات منتخب إيران يعودن إلى بلادهن
رسميًا.. 4 دول تعلن أول يوم العيد السبت
جنة الصائم

رسميًا.. 4 دول تعلن أول يوم العيد السبت
بعد وفاة زوجها اكتشفت زواجه عليها.. الأم المثالية بأسوان: "ربيت عيالي بنص
أخبار المحافظات

بعد وفاة زوجها اكتشفت زواجه عليها.. الأم المثالية بأسوان: "ربيت عيالي بنص
"حكاية نرجس" يطارد "علي كلاي" في سباق الأعلى مشاهدة على "watch it"
دراما و تليفزيون

"حكاية نرجس" يطارد "علي كلاي" في سباق الأعلى مشاهدة على "watch it"
مواعيد وقنوات عرض الحلقة الأخيرة من مسلسل "حكاية نرجس"
دراما و تليفزيون

مواعيد وقنوات عرض الحلقة الأخيرة من مسلسل "حكاية نرجس"

رمضانك مصراوي

المزيد

أخبار

المزيد

ينابيع تنحت في الصخور.. قصص كفاح الأمهات المثاليات 2026- (تغطية خاصة)
الأرصاد تحذر من رياح مثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق حتى الثلاثاء
بالأسماء.. وزيرة التضامن تعلن الأمهات المثاليات للعام 2026
رسمياً.. 3 دول تعلن الخميس أول أيام عيد الفطر المبارك (محدث)
مجدي الجلاد: إسقاط إيران شبه مستحيل وتقديرات واشنطن أخطأت الحساب (فيديو)
العيد الجمعة.. 12 دولة تعلن أول أيام عيد الفطر رسمياً (محدث)
ضرب بارس وبوشهر.. هل يموت العالم بطيئًا بالاقتصاد أم سريعًا بالنووي؟