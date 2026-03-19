قال حلفاء الولايات المتحدة، من بينهم المملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا، إنهم مستعدون "لدعم الجهود المناسبة" لإعادة حركة الشحن في مضيق هرمز.

وجاء في البيان المشترك، الذي وقّع عليه أيضًا قادة إيطاليا وهولندا واليابان، أنهم سيقومون أيضًا "باتخاذ خطوات لتثبيت أسواق الطاقة، بما في ذلك التعاون مع بعض الدول المنتجة لزيادة الإنتاج".

حتى الآن، رفض القادة الأوروبيون إلى حد كبير مطالب الرئيس دونالد ترامب المتكررة بأن يتحملوا مسؤولية إعادة فتح المضيق، الذي أغلقته إيران بعد تعرضها للقصف من الولايات المتحدة وإسرائيل.

وجاء في البيان المشترك: "نُعرب عن استعدادنا للمساهمة في الجهود المناسبة لضمان مرور آمن عبر المضيق. كما نرحب بالتزام الدول التي تشارك في التخطيط التحضيري".

كما أدان البيان هجمات إيران على حركة الشحن.