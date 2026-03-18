تحسبًا لاستهدافها.. إنذار إيراني بإخلاء 4 منشآت نفطية في السعودية والإمارات وقطر

كتب : محمد جعفر

04:35 م 18/03/2026

حرب إيران

نشر التلفزيون الإيراني الحكومي بأن طهران أصدرت تحذيراً بالإخلاء لعدد من المنشآت النفطية في السعودية والإمارات وقطر، قائلة إنها ستستهدف بضربات "في الساعات المقبلة".

وقد تم توجيه التحذير إلى مصفاة سامرف ومجمع الجبيل للبتروكيماويات في السعودية، وحقل الحصن للغاز في الإمارات، ومصفاة رأس لفان في قطر.

وجاء في التحذير: "أصبحت هذه المراكز أهدافاً مباشرة ومشروعة، وسيتم استهدافها في الساعات القادمة، لذلك، يُطلب من جميع المواطنين والمقيمين والموظفين مغادرة هذه المناطق فوراً والابتعاد إلى مسافة آمنة دون أي تأخير".

صدر البيان بعد وقت قصير من تعرض منشآت نفطية إيرانية في جنوب فارس وعسلوية لهجوم، وذكر موقع أكسيوس الأمريكي عن مسؤول إسرائيلي رفيع قوله إن تلك الضربات الإسرائيلية نُسّقت مع الولايات المتحدة.

