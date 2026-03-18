أعلن مسؤولون أمريكيون، أن حاملة الطائرات الأمريكية "يو إس إس جيرالد فورد" المنتشرة في عمليات ضد إيران، من المتوقع أن تتجه مؤقتا إلى ميناء يوناني للتوقف.

جاء ذلك بعد حريق اندلع على متنها في 12 مارس واستمر لأكثر من 30 ساعة، مما أسفر عن إصابة نحو 200 بحار وإلحاق أضرار بمئات الأماكن المخصصة للنوم.

قال مسؤولون أمريكيون، إن الحاملة وهي الأحدث في الأسطول الأمريكي والأكبر في العالم، تتواجد حاليا في البحر الأحمر، ومن المتوقع أن تتوجه مؤقتا إلى خليج سودا في جزيرة كريت اليونانية.

ولم يذكر المسؤولون المدة المتوقعة لبقاء "فورد" في جزيرة كريت.

وقع الحريق في 12 مارس في منطقة الغسيل الرئيسية بالسفينة، وتمت السيطرة عليه بعد ساعات.

كشفت تقارير لاحقة أن الحريق استغرق أكثر من 30 ساعة للسيطرة عليه، مما أثر على قدرة الطاقم على غسيل ملابسهم.

وأوضح مسؤولون أن نحو 200 بحار عولجوا من إصابات مرتبطة باستنشاق الدخان، مع نقل أحد أفراد الخدمة جوا من السفينة متأثرا بإصابته.

وبحسب تقارير إعلامية، أدى الحريق إلى فقدان أكثر من 600 جندي لأسرّتهم، واضطروا للنوم على الأرضيات والطاولات.

كما استلزمت الأضرار الناجمة عن الدخان نقل حوالي 1000 مرتبة من الحاملة المستقبلية "يو إس إس جون إف كينيدي" لإرسالها إلى "فورد".

وأكد مسؤول آخر لموقع "USNI News" أن بحارين آخرين عولجا من جروح.

كان الجيش الأمريكي قد صرح في البداية بأنه لا يوجد أي ضرر لمحرك دفع السفينة وأن الحاملة لا تزال تعمل بكامل طاقتها.

ومع ذلك، كشفت صحيفة "نيويورك تايمز" النقاب عن حجم الأضرار على متن السفينة الحربية.

يأتي هذا الحادث بعد مشاكل سابقة في السفينة، بما في ذلك أعطال متكررة في نظام تجميع مياه الصرف الصحي بالشفط أثرت على حوالي 650 مرحاضا على متنها.

وتوجد الحاملة في حالة انتشار لمدة تسعة أشهر، بما في ذلك المشاركة في عمليات ضد فنزويلا في البحر الكاريبي قبل وصولها إلى الشرق الأوسط.

وقد أثار طول فترة الانتشار تساؤلات حول معنويات البحارة على متنها وجاهزية السفينة الحربية.

وإذا استمرت الحاملة في البحر حتى منتصف أبريل، فستحطم الرقم القياسي لأطول انتشار لحاملة طائرات بعد حرب فيتنام، والذي سجلته "يو إس إس أبراهام لينكولن" (294 يوما) في عام 2020 .

نفذت الولايات المتحدة ضربات ضد أكثر من 7000 هدف منذ أن بدأت عملياتها ضد إيران في 28 فبراير.

وتشارك حاملة الطائرات "جيرالد فورد" ومجموعتها الضاربة في هذه العمليات، التي أُطلق عليها اسم عملية "الغضب الملحمي".

يضم طاقم الحاملة أكثر من 5000 بحار، وتحمل أكثر من 75 طائرة عسكرية، بما في ذلك طائرات مقاتلة مثل إف-18 سوبر هورنت، وفقا لروسيا اليوم.