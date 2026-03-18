أعلنت خدمة الإسعاف الإسرائيلية، مقتل شخصين كانا قد أصيبا بجروح خطيرة نتيجة تأثير صاروخ باليستي إيراني في ضاحية تل أبيب بمدينة رمات غان، مشيرة إلى إصابة آخرين دون ذكر عدد محدد للإصابات.

وأفادت وسائل الإعلام العبرية، أن الشخصين كانا زوجين في السبعينيات من العمر، وكانا في سلم المبنى السكني عندما أصيب المبنى، ما يشير إلى أنهما كانا في طريقهما إلى ملجأ المبنى المضاد للقنابل.

Two people were killed in Ramat Gan, near Tel Aviv, following missile attacks launched from Iran.



وفي وقت سابق، أفادت وسائل الإعلام الإسرائيلية، أن إيران استهدفت اليوم الأربعاء، منطقة تل أبيب الكبرى بصاروخ انشطاري.

وقالت وسائل الإعلام العبرية، إن فرق الإسعاف والإطفاء تتوجه إلى 4 مواقع في وسط إسرائيل بعد سقوط شظايا صاروخية.

وأضافت الجبهة الداخلية الإسرائيلية، أنه تم تفعيل صفارات إنذار مبكر عقب رصد هجوم صاروخي إيراني ثان يستهدف القدس ووسط إسرائيل.

وأكدت هيئة البث الإسرائيلية، أن تقارير عن سقوط شظايا صواريخ في مواقع عدة وسط إسرائيل.

وأوضحت وسائل الإعلام العبرية، أن فرق الإسعاف والإطفاء تتوجه إلى مواقع في وسط إسرائيل بعد بعد هجومين صاروخيين من إيران.

وأشارت وسائل الإعلام الإسرائيلية، إلى أن دمار وحريق في محطة قطار بمنطقة تل أبيب الكبرى إثر الهجوم الإيراني.