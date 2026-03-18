"الدفاع الإماراتية" تعلن التصدي لهجمات صاروخية ومسيرات إيرانية

كتب : وكالات

12:35 ص 18/03/2026

أعلنت وزارة الدفاع الإماراتية أن الدفاعات الجوية في الإمارات تتعامل حاليا مع اعتداءات صاروخية وطائرات مسيرة قادمة من إيران، بحسب ما أفادت وكالة أنباء الإمارات (وام).

وأكدت وزارة الدفاع الإماراتية، أن الأصوات المسموعة في مناطق متفرقة من الدولة ناتجة عن اعتراض منظومات الدفاع الجوي للصواريخ الباليستية، إضافة إلى قيام المقاتلات الجوية باعتراض الطائرات المسيرة والجوالة.

وفي السياق، أكد المكتب الإعلامي لحكومة دبي أن الأصوات المسموعة في بعض مناطق الإمارة هي نتيجة الاعتراضات الجوية الناجحة، مشددا على أهمية استقاء المعلومات من المصادر الرسمية الموثوقة.

إيران وأمريكا هجمات على الخليج الدفاع الجوي الإماراتي

