أعلنت وزارة الدفاع الإماراتية أن الدفاعات الجوية في الإمارات تتعامل حاليا مع اعتداءات صاروخية وطائرات مسيرة قادمة من إيران، بحسب ما أفادت وكالة أنباء الإمارات (وام).

وأكدت وزارة الدفاع الإماراتية، أن الأصوات المسموعة في مناطق متفرقة من الدولة ناتجة عن اعتراض منظومات الدفاع الجوي للصواريخ الباليستية، إضافة إلى قيام المقاتلات الجوية باعتراض الطائرات المسيرة والجوالة.

وفي السياق، أكد المكتب الإعلامي لحكومة دبي أن الأصوات المسموعة في بعض مناطق الإمارة هي نتيجة الاعتراضات الجوية الناجحة، مشددا على أهمية استقاء المعلومات من المصادر الرسمية الموثوقة.