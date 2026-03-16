الجيش الإسرائيلي يعلن بدء عمليات برية محدودة في جنوب لبنان



وكالات

أعلن الجيش الإسرائيلي أن قوات الفرقة 91 بدأت مؤخرا عمليات برية محدودة وموجهة ضد معاقل رئيسية لـ"حزب الله" في جنوب لبنان لتعزيز الدفاع الأمامي.

أوضح بيان، أن هذه العمليات تهدف إلى إقامة وتعزيز وضع دفاعي أمامي، يتضمن تفكيك البنى التحتية الإرهابية والقضاء على إرهابيين يعملون في المنطقة، لإزالة التهديدات وخلق طبقة إضافية من الأمن لسكان شمال إسرائيل.

وأضاف: "قبل دخول القوات إلى المنطقة، نفذ الجيش غارات باستخدام المدفعية وسلاح الجو ضد العديد من الأهداف الإرهابية لتخفيف التهديدات في البيئة العملياتية.

وفي الوقت نفسه، يواصل جنود الجيش تنفيذ مهام دفاعية لحماية التجمعات السكانية في الجليل".

وفي بيان منفصل، أعلن الجيش أن قوات اللواء 769 العاملة تحت إمرة الفرقة 91 تمكنت في وقت سابق من هذا الأسبوع من "رصد خلية من مخربين في منطقة عملياتها بجنوب لبنان، وتم القضاء عليهم من الجو بتوجيه من القوات العاملة على الأرض".

وأضاف البيان أنه مساء أمس، رصدت قوات الجيش موقع مراقبة كان مخصصا لمتابعة نشاط القوات، وتم تدميره من الجو وإخراجه عن الخدمة.

وشدد الجيش الإسرائيلي على أنه "سيواصل العمل بقوة ضد حزب الله الذي قرر الانضمام إلى المعركة والعمل برعاية نظام الإرهاب الإيراني، ولن يسمح بإلحاق الأذى بمواطني دولة إسرائيل"، وفقا لروسيا اليوم.