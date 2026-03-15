رحّبت دولة فلسطين بدعوة مصر لتفعيل قوة عربية مشتركة، قادرة على التعامل الفعّال مع التهديدات القائمة والمخاطر التي تواجه الدول العربية.

فلسطين تُرحب بتفعيل معاهدة الدفاع العربي المشترك

وقال حسين الشيخ، نائب رئيس دولة فلسطين، في منشور له عبر حسابه على منصة "إكس": "ترحب دولة فلسطين بتفعيل معاهدة الدفاع العربي المشترك والتعاون الاقتصادي لعام 1950، باعتبارها إطارًا مهمًا لتعزيز التضامن العربي، وصون الأمن القومي العربي، في مواجهة التحديات التي تهدد استقرار المنطقة، وبما ينسجم مع مبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة".

دعوة مصر لتشكيل "قوة عربية مشتركة"

وجاء الموقف الفلسطيني بعد دعوة مصر مجدداً إلى ضرورة تشكيل "قوة عربية مشتركة" قادرة على التعامل الفعّال مع التهديدات القائمة والمستقبلية التي قد تهدد الدول العربية، محذّرة من مخاطر اتساع رقعة الصراع في المنطقة واحتمالات الانزلاق نحو فوضى شاملة، وأكدت القاهرة تضامنها مع دول الخليج، ورفضها فرض أي ترتيبات أمنية إقليمية على الدول العربية من قبل دول إقليمية غير عربية أو أطراف خارج الإقليم.

وجاءت هذه التأكيدات خلال مشاركة وزير الخارجية بدر عبد العاطي في الاجتماع الوزاري المشترك الرابع بين مجلس التعاون لدول الخليج العربية ومصر، الذي عُقد افتراضياً مساء الخميس، برئاسة وزير الخارجية البحريني عبد اللطيف بن راشد الزياني، رئيس الدورة الحالية للمجلس الوزاري للمجلس، وبحضور الأمين العام للمجلس جاسم محمد البديوي.