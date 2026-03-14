إعلان

بعد ضربات أمريكا وإسرائيل.. الدفاعات الجوية الخليجية تعترض سلسلة هجمات صاروخية إيرانية

كتب : وكالات

12:34 م 14/03/2026

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

تستمر إيران في استهداف القواعد والمصالح الأمريكية في دول الخليج ردًا على هجمات أمريكا وإسرائيل عليها، حيث أفادت الإمارات والسعودية عن اعتراضات على أراضيهما في وقت مبكر من صباح يوم السبت، في حين دعت البحرين السكان إلى التوجه إلى أماكن آمنة مع استمرار الهجمات الإيرانية في المنطقة.

في الإمارات، قالت السلطات في دبي إن حطامًا من عملية اعتراض "ناجحة" أصاب مبنى في وسط المدينة. وأضاف مكتب دبي الإعلامي حوالي الساعة 7 صباحًا بالتوقيت المحلي: "لم تحدث أي حرائق ولم يُبلغ عن إصابات".

وفي السعودية، أفادت وزارة الدفاع بسلسلة من محاولات الهجوم الجوي منذ منتصف الليل، وتم اعتراض 19 طائرة مسيرة — من بينها 16 في المنطقة الشرقية — وصاروخ باليستي واحد أُطلق باتجاه منطقة الخرج الوسطى.

وفي قطر، أفادت وزارة الدفاع بأن القوات المسلحة اعترضت "هجومًا صاروخيًا" استهدف البلاد. وقال فريق شبكة CNN الأمريكية المتواجد في الدوحة إنهم سمعوا أصواتًا عالية نتيجة عملية الاعتراض. وأضافت وزارة الداخلية القطرية أنها تقوم بـ"إخلاء عدد من المناطق المحددة" كإجراء احترازي "لحماية السلامة العامة".

أما في البحرين، فقد دوت صفارات الإنذار في المملكة بعد الساعة 1 صباحًا بقليل بالتوقيت المحلي، وفقًا لوزارة الداخلية، التي دعت السكان إلى التوجه إلى أقرب مكان آمن.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

إيران وأمريكا حرب إيران هجمات على الخليج قواعد عسكرية

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

تعرف على موعد إجازة عيد الفطر 2026 للقطاعين الحكومي والخاص